Un barbat urmarit national a fost prins de catre politisti cand a mers sa-si schimbe cartea de identitate

Barbatul de 46 ani, din comuna vasluiana Epureni, s-a prezentat, marti, la sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor din Galati, cu intentia de a-si schimba cartea de identitate pentru a figura cu domiciliul in Galati, potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Galati, Crina Dragu.In urma verificarilor in bazele de date s-a constatat ca pe numele barbatului era emis un mandat de executare a pedepsei inchisorii de un an si cinci luni pentru savarsirea infractiunii de violare de domiciliu, astfel incat angajatii SPCLEP Galati i-au sesizat pe politistii Sectiei 5 din Galati.Acestia l-au condus pe barbatul in cauza la Penitenciarul de Maxima Siguranta Galati, pentru executarea pedepsei.