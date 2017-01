DN 7, blocat spre Valea Oltului din cauza unui ambuteiaj in trafic

Potrivit primelor informatii primite din partea purtatorului de cuvant al Politiei Sibiu, Elena Welter, ambuteiajul a avut loc in zona localitatii Vestem din judetul Sibiu, pe sensul Sibiu - Valcea."Traficul pe DN 7, intre zona Postcontrol Vestem si Talmaciu, este blocat complet din cauza unui ambuteiaj in care au fost implicate trei TIR-uri. Politistii sunt la fata locului pentru a stabili cauzele producerii evenimentului rutier", a declarat luni seara, Elena Welter.Din primele cercetari realizate de politistii rutieri, se pare ca un TIR a ramas fara frane la coborarea pantei si, pentru a nu lovi TIR-ul din fata - in partea din dreapta sa fiind imobile - a tras stanga de volan si s-a oprit intre TIR-ul pe care il depasea si cel care venea din sens opus.