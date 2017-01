Cod galben de ceata in opt judete, vizibilitate redusa pe A3 si A1

Judetele Arad, Timis, Bihor, Cluj si Satu Mare se afla, marti seara, sub atentionare cod galben de ceata pana la ora 23.00.Potrivit ANM, in aceste zone vizibilitatea scade local sub 200 de metri, iar izolat sub 50 de metri.De asemenea, o atentionare cod galben de ceata, valabila pana la ora 2.00, este in vigoare si in judetele Haghita, Sibiu si Mures. Si aici, vizibilitatea este redusa, local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca, la ora transmiterii acestei stiri, este ceata pe Autostrada A3 Campia Turzii - Gilau, intre kilometrii 0-20 si 40-51+700, unde vizibilitatea este sub 100 de metri.In conditii similare se circula si pe A3 Bucuresti - Ploiesti, intre kilometrii 14 si 31.Este ceata si pe unele portiuni ale Autostrazii A1 Traian Vuia - Nadlac, dar vizibilitatea este mai buna, mai spune sursa citata.