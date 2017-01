Un nepot al omului de afaceri sirian Zaher Iskandarani, impuscat pe o strada din Timisoara; politistii ii cauta pe agresori

Potrivit politistilor, agresiunea a avut loc pe Calea Torotanlului din municipiul Timisoara, dupa ce nepotul lui Iskandarani, in varsta de aproximativ 40 de ani, Fatid Jamil, a iesit de la o sala de sport.Persoane necunoscute au tras mai multe focuri de arma asupra barbatului care a fost ranit la un brat.Barbatul a reusit sa se adaposteasca intr-o benzinarie de unde a sunat la 112, la fata locului ajungand mai multe echipaje de politisti.Victima a fost transportata la Spitalul Municipal Timisoara.Politistii au inceput cercetarile la fata locului, urmand sa stabileasca daca a fost vorba despre o reglare de conturi sau o tentativa de asasinat.Pe portiera masinii, politistii au descoperit mai multe urme de gloante.La ora transmiterii acestei stiri, politistii incearca sa-i identifice pe agresorii barbatului.Zaher Iskandarani a fost condamnat in anul 2014 la cinci ani de inchisoare cu executare in dosarul de contrabanda cu tigari in care a fost judecat pentru ca a prejudiciat statul cu aproximativ doua milioane de lei.Iskandarani, care a avut mai multe afaceri in zona Banatului, a fugit din tara, fiind dat in urmarire internationala.