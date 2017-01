Risc mare de producere de avalanse in muntii Bucegi si Fagaras, la altitudini de peste 1.800 de metri

Serviciul Regional de Prognoza Sibiu anunta ca, de joi seara, pana sambata la ora 20.00, riscul de producere de avalanse in muntii Fagaras (versantul nordic) si Bucegi este mare la peste 1.800 de metri, in timp ce la altitudini mai mici aceste este insemnat.Joi dupa-amiaza, stratul de zapada masura 172 de centimetri la Balea Lac, in timp ce la Fundata era de 83 de centimetri, la Predeal - 70 de centimetri, la Sinaia - 43 de centimetri si la Varful Omu - 22 de centimetri, potrivit sursei citate.La altitudini de peste 1.800 de metri, "ninsorile din intervalul urmator vor depune un nou strat de zapada, cu masa volumica mai mare fata de cea deja existenta. Vantul puternic de la nivelul crestelor va spulbera zapada spre zonele adapostite, unde se vor acumula cantitati mai mari de zapada. Stratul superior fiind instabil, se pot declansa atat avalanse spontane, cat si provocate de supraincarcari slabe, pe numeroase pante suficient de inclinate", se arata in buletinul meteorologilor.