UPDATE Persoana gasita de pompieri posibil in stop cardio-respirator in urma incendiului din Piata Romana din Capitala

"La incendiul din Piata Romana nr. 9, in timpul verificarii boxelor de la subsol a fost gasita o persoana (barbat, aproximativ 50-60 ani), posibil in stop cardio-respirator", au anuntat reprezentantii ISU, dupa ce, initial, transmisesera ca nu au existat victime.Un incendiu a izbucnit, duminica seara, la subsolul unui bloc din Piata Romana din Capitala, cu degajari mari de fum, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov.Pentru stingerea incendiului au intervenit patru masini de pompieri, o autoscara si o ambulanta.Incendiul a izbucnit la ghena de la subsolul unui bloc din Piata Romana nr. 9.Desi fumul s-a propagat pe casa scarii si a existat pericolul sa intre in apartamente, nu au fost persoane evacuate, au precizat reprezentantii ISU."S-au constituit echipe de cautare-salvare, s-au verificat toate spatiile atat din interior, cat si din exterior cu ajutorul autoscarii", au mai transmis pompierii.Apelul initial la 112 a fost facut de catre o persoana care livra mancare in blocul respectiv, ulterior mai multe apeluri fiind primite si de la locatari, potrivit ISU.Persoanele care se aflau in apartamente au primit de la pompieri recomandarea de a sta la ferestre pentru a nu inhala fum.