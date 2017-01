Constanta: Doua persoane gasite moarte, una in propria casa, cealalta pe strada

Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea au declarat ca o femeie din Harsova a fost gasita inconstienta de catre vecini in propria locuinta. Oamenii au chemat ambulanta, dar cand cadrele medicale au ajuns acolo femeia, in varsta de 80 de ani, era decedata.De asemenea, tot de la Harsova, o persoana gasita pe strada a fost preluata in soc de un echipaj medical si transportata la spital pentru ingrijiri medicale.Cea de-a doua persoana decedata a fost descoperita la Plopeni. Este vorba despre o femeie gasita moarta pe strada in cursul zilei de sambata.Trupurile neinsufletite au fost duse la morga pentru efectuarea necropsiei si stabilirea cauzelor deceselor.Judetul Constanta s-a aflat din noaptea de joi spre vineri sub cod portocaliu de viscol, iar pe parcursul zilei de vineri meteorologii au emis si o avertizare cod rosu de viscol.Ulterior, Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare cod galben de viscol, care a fost prelungita pana duminica.Astfel, pana duminica, la ora 22.00, judetele Suceava, Botosani, Harghita, Neamt, Iasi, Sibiu, Valcea, Arges, Brasov, Covasna, Bacau Vaslui, Dambovita, Prahova, Buzau, Vrancea, Calarasi, Braila, Galati, Ialomita, Constanta si Tulcea.In intervalul mentionat, in estul si sud-estul tarii, dar si la munte, vor fi perioade in care vantul va avea intensificari, cu viteze de 50-60 km/h si, pe arii restranse, 70-75 km/h, spulberand si troienind zapada, potrivit reprezentantilor ANM.In special in cursul noptii de sambata spre duminica si pe parcursul zilei de duminica in Moldova, Dobrogea, estul Munteniei si local in Carpatii Meridionali si Orientali, temporar va mai ninge si se va depune strat nou de zapada.Ninsori, in general slabe cantitativ, se vor semnala la nivel local si in regiunile centrale si in restul regiunilor sudice, iar in extremitatea de sud-vest a teritoriului vor mai fi unele intensificari ale vantului, precizeaza meteorologii.De asemenea, meteorologii au emis, sambata dimineata, un cod galben de vreme geroasa in toata tara pana pe 9 ianuarie inclusiv, temperaturile urmand sa coboare frecvent la -25 de grade.