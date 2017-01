Trafic ingreunat la Timisu de Jos din cauza unui accident rutier cu trei masini. Politia a deviat traficul spre Cheia

Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, din cauza unui accident, traficul rutier pe DN1 Brasov - Predeal, pe sensul catre Ploiesti, se desfasoara ingreunat la kilometrul 156+600 de metri, in zona Timisu de Jos. In accident au fost implicate trei autoturisme.Conform politistilor de la Biroul Rutier Brasov, un autoturism a intrat in masina aflata in fata sa, proiectand-o pe contraens, unde aceasta a lovit un alt autoturism, nicio persoana nefiind ranita grav.Din cauza accidentului, circulatia rutiera se desfasoara alternativ.Politistii rutieri reamintesc ca valorile de trafic sunt extrem de ridicate, iar intre Brasov - Predeal - Busteni si Sinaia se formeaza, pe anumite tronsoane, coloane de autovehicule.Din cauza aglomeratiei de pe DN 1, dar si a accidentului care a ingreunat si mai mult traficul politistii au decis ca circulatia sa fie deviata de la Darste pe DN 1A Brasov - Cheia - Ploiesti, pana cand DN1 se va mai elibera, astfel ca toate masinile sunt acum directionate pe ruta ocolitoare.De asemenea, soferii care doresc sa se intoarca din Brasov in Capitala pot folosi, pentru a evita ambuteiajele, ruta Brasov - DN73 - Rasnov - Bran - Campulung - Pitesti - A1 - Pitesti - Bucuresti.Pentru prevenirea producerii accidentelor rutiere grave, conducatorii auto trebuie sa circule cu prudenta sporita, sa adapteze viteza de deplasare la starea carosabilului si vizibilitate, sa pastreze distanta in mers intre autovehicule pentru a putea efectua orice manevra in conditii de siguranta si sa utilizeze centurile de siguranta, mai precizeaza Infotrafic.