Trafic ingreunat in judetul Arges, la o trecere la nivel cu calea ferata; s-au format coloane de masini de trei kilometri

Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, la aceasta ora, in judetul Arges, se circula in conditii de aglomeratie pe DN7 Pitesti - Ramnicu -Valcea.Sursa citata precizeaza ca in zona Bascov - Valea Ursului, pentru ca multi conducatori auto incetinesc sau chiar opresc la o trecere la nivel cu o cale ferata, s-au format coloane de autovehicule pe aproximativ doi - trei kilometri.