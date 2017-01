Trafic rutier ingreunat pe DN1, intre Ploiesti si Brasov, unde s-au format coloane lungi de masini

Potrivit Centrului Infotrafic, din cauza aglomeratiei, traficul rutier pe DN1 Ploiesti - Brasov se desfasoara ingreunat. Pe sensul catre Brasov, se circula in coloana pe tronsonul Nistoresti - Comarnic - centura Sinaia, iar pe sensul de coborare (catre Ploiesti), se circula in coloana intre Predeal (judetul Brasov) si Busteni - Sinaia (judetul Prahova).Soferii care doresc sa se deplaseze pe ruta Brasov - Ploiesti sunt sfatuiti sa utilizeze DN1A Sacele - Cheia - Valenii de Munte. Cei care doresc sa se intoarca din Brasov in Capitala mai pot folosi, pentru a evita ambuteiajele, ruta Brasov - DN73 - Rasnov - Bran - Campulung - Pitesti - A1 - Pitesti - Bucuresti.Politistii amintesc ca, pentru prevenirea producerii accidentelor rutiere grave, soferii trebuie sa circule cu prudenta sporita, sa adapteze viteza de deplasare la starea carosabilului si vizibilitate, sa pastreze distanta in mers intre autovehicule pentru a putea efectua orice manevra in conditii de siguranta si sa utilizeze centurile de siguranta.Mai multe echipaje de la politia rutiera sunt pe DN1 intre Ploiesti si Brasov, pentru fluidizarea traficului rutier si pentru prevenirea accidentelor rutiere grave