Traficul pe autostrada A3 Turda - Gilau se desfasoara in conditii de ceata. ANM a emis cod galben de ceata pentru judetul Cluj

Centrul Infotrafic al Politiei Romane a informat, duminica seara, ca pe autostrada A3 Turda - Gilau traficul rutier se desfasoara in conditii de ceata, iar vizibilitatea este scazuta, fiind sub 100 de metri.De altfel, pentru judetul Cluj, Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare nowcasting cu cod galben de ceata si depunere de chiciura, valabila de la ora 16.45 pana la ora 20.00, mai precizeaza Infotrafic.Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, codul galben de ceata vizeaza zona de campie a judetului Cluj. Astfel, pana la ora 20.00 se va semnala ceata care determina scaderea vizibilitatii, local, sub 200 de metri si, izolat, sub 50 de metri.Politistii le recomanda soferilor sa pastreze o distanta suficienta in mers si sa nu se angajeze in depasiri riscante.