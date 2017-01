Trafic rutier aglomerat pe Valea Prahovei, sunt coloane de masini pe ambele sensuri

Potrivit Centrului Infotrafic, pe sensul de mers catre Bucuresti exista coloane de masini intre Predeal si Busteni, iar in sens invers intre Sinaia si Busteni si intre Azuga si Predeal.Politistii le recomanda soferilor sa pastreze o distanta suficienta in mers si sa nu se angajeze in depasirea coloanelor. Pe cei aflati in tranzit intre Brasov si Ploiesti ii sfatuiesc sa foloseasca ruta alternativa DN1A Sacele - Cheia - Ploiesti.