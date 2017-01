Giurgiu: Cadavrul unei femei a fost gasit plutind pe raul Neajlov; Politia a deschis o ancheta

"In urma cu aproximativ doua ore, prin 112 a fost anuntat faptul ca pe raul Neajlov, in dreptul localitatii Hulubesti, comuna Calugareni, cativa trecatori au observat la suprafata apei trupul unei persoane plutind. La fata locului s-a deplasat un echipaj al ISU Giurgiu din cadrul Punctului de lucru din localitatea Calugareni, care a gasit trupul unei femei decedate plutind la o distanta de aproximativ trei metri de mal. Acestia au reusit scoaterea trupului la mal, iar din primele cercetari a reiesit faptul ca este vorba de o femeie in varsta de aproximativ 70 de ani decedata", a declarat pentru Agerpres purtatorul de cuvant al ISU Giurgiu, Florin Negut.La fata locului au sosit si echipaje de la Serviciul Judetean de Ambulanta Giurgiu, care au constatat decesul, si politisti criminalisti."Politistii au deschis o ancheta si se fac cercetari pentru stabilirea contextului in care femeia a ajuns in apa, pentru identificarea acesteia si pentru stabilirea cauzei decesului", a precizat pentru Agerpres purtatorul de cuvant al IPJ Giurgiu, Cornel Vasilache.