Autoturism lovit de tren in zona Garii Bucurestii Noi, trei persoane au reusit sa iasa din masina inainte de impact

In urma accidentului feroviar petrecut joi seara in zona Garii Bucurestii Noi nu exista victime, a spus Adrian Marin.Purtatorul de cuvant al ISU Bucuresti-Ilfov a adaugat ca autoturismul se afla prins sub partea din fata a locomotivei, la fata locului intervenind Detasamentul Special de Salvatori si doua ambulante SMURD."Au fost trei persoane in masina, dar au iesit inainte sa fie lovita de tren", a precizat Adrian Marin.