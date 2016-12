Constanta: Autoritatile portuare intervin pentru salvarea unei nave care pluteste in deriva pe mare, dupa ce motoarele i-au cedat

Reprezentantii Capitaniei Zonale Constanta au declarat, joi seara, ca o nava tip cargo sub pavilion Panama a cerut ajutor dupa ce a ramas fara motoare si a inceput sa pluteasca in deriva.La fata locului au fost trimise doua remorchere care incearca sa aduca ambarcatiunea la tarm, dar operatiunea este una dificila deoarece marea este agitata, avand gradul 6-7 in larg.La ora transmiterii acestei stiri, remorcherele au ajuns la nava si incearca sa o aduca in port.De asemenea, reprezentantii Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare au fost anuntati de aceasta situatie si sunt pregatiti sa intervina, daca este cazul, pentru salvarea membrilor echipajului, dar deocamdata nu a fost nevoie sa se deplaseze in zona respectiva, situatia fiind sub control.