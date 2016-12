Trafic oprit pe DN 7, la iesire din Orastie, unde trei masini s-au ciocnit, cinci persoane fiind ranite

Accidentul s-a produs joi, in jurul orei 19.30, pe DN 7, la iesire din Orastie, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara, Bogdan Nitu."Din primele informatii, s-ar parea ca este vorba despre o neadaptare a vitezei in curba si patrundere pe contrasens a unui autoturism care circula dinspre Deva spre Sebes si care a lovit alte doua masini", a declarat Bogdan Nitu.Potrivit sursei citate, cinci persoane au fost ranite in urma impactului.La ora transmiterii acestei stiri, traficul este oprit in zona in care s-a produs accidentul, politistii aflati la fata locului dirijand soferii pe rute ocolitoare.