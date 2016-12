Brigada Rutiera: Ceata si polei pe mai multe artere din Capitala, vizibilitate sub 50 de metri

"La aceasta ora, in municipiul Bucuresti, pe mai multe artere rutiere se circula in conditii de ceata, iar pe bulevardul Iuliu Maniu si pe DN1, zona cuprinsa intre Pod Otopeni si Piata Presei Libere, vizibilitatea este sub 50 de metri. De asemenea, din cauza temperaturilor scazute, pe suprafata carosabila s-a format polei, factor ce poate cauza derapaje si creste distanta de franare", potrivit unui comunicat de presa al Brigazii Rutiere a Capitalei, citat de Mediafax.Politistii le recomanda soferilor sa circule cu prudenta, sa adapteze in permanenta viteza la conditiile meteo rutiere si a unui carosabil acoperit, sa pastreze o distanta suficienta fata de vehiculul din fata pentru a putea frana in conditii de siguranta, sa nu bruscheze comenzile autoturismului si sa asigure o buna vizibilitate a parbrizului, lunetei, geamurilor laterale si oglinzilor retrovizoare.