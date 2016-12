Incendiu in centrul Capitalei, la un aparat de aer conditionat in exteriorul cladirii la parterul careia este o filiala BCR

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dealul Spirii" Bucuresti - Ilfov, capitanul Daniel Vasile, a declarat pentru News.ro ca marti, in jurul orei 19.30, in partea superioara a cladirii la parterul careia functioneaza o filiala BCR, vizavi de Universitate, a fost sesizata o flacara in exteriorul cladirii, la un fir al unui aparat de aer conditionat, cel mai probabil fiind vorba despre un scurtcircuit."Imediat, la fata locului s-au deplasat trei autospeciale pentru stingere, o autospeciala de prim-ajutor, o autospeciala de descarcerare si o autoscara. Dupa ce au stins incendiul care se manifesta pe fata cladirii, in partea superioara, spre mansarda, pompierii au intrat in cladire si, din primele verificari, au constatat ca nu ar exista pagube produse la interior", a explicat capitanul Daniel Vasile.Purtatorul de cuvant al ISU a adaugat ca pe timpul interventiei pompierilor accesul pietonilor si al masinilor in zona a fost restrictionat, iar la ora actuala masinile de pompieri sunt inca in zona unde a avut loc incidentul.