Coloana de autocamioane pe cativa kilometri, in Vama Nadlac II, din cauza unor controale facute de autoritatile ungare

Mai multi soferi de camioane au declarat corespondentului News.ro ca asteapta de doua-trei ore sa iasa din tara prin Vama Nadlac II, aflata pe autostrada pan-europeana, unde s-a format o coloana lunga de cativa kilometri."Politistii se misca foarte greu, am inteles ca cer la control tot felul de documente la fiecare masina. Eu astept de doua ore si jumatate si mai am de stat pentru ca in fata mea mai sunt vreo 15 camioane", a declarat un sofer din Sibiu.Reprezentantii Politiei de Frontiera Arad spun ca se lucreaza pe ambele artere destinate autocamioanelor, dar timpii de asteptare au crescut din cauza ca autortatile ungare verifica fiecare autmarfar."Colegii maghiari efectueaza controale aminuntite asupra fiecarui mijloc de transport in comun. In acest moment, se asteapta aproximativ 100 de minute pentru control pentru traficul greu, in timp ce la traficul usor nu sunt formate cozi", a declarat pentru News.ro purtatorul de cuvant al Politiei de Frontiera Arad, Mihaela Les.Autoritatile romane le recomanda soferilor de camioane sa iasa din tara prin Nadlac I (DN7), Turnu sau Varsand, pentru ca in aceste puncte nu este aglomeratie.