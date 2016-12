Fratele camatarului gasit intr-o casa cu ascunzatoare in peretele saunei, prins de politisti

Politistii din Bucuresti au pus, miercuri, in aplicare un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea, emis pe numele unui barbat in varsta de 40 de ani. Acesta a fost condamnat la trei ani si zece luni de inchisoare, pentru ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea ordinii si linistii publice, pe numele acestuia fiind emis si un mandat de arestare preventiva, pentru camatarie si santaj, potrivit unui comunicat al Politiei Capitalei.Surse din Politie spun ca barbatul, care a fost capturat intr-o locuinta din judetul Ilfov, este fratele camatarului Emil Raducan, Aurel Raducan, zis Aurel al lui Caran.Barbatul era urmarit din octombrie 2015.Emil Raducan, in varsta de 36 de ani, a fost condamnat condamnat la trei ani de inchisoare pentru camatarie si santaj.Pe numele barbatului era emis si un mandat de arestare preventiva intr-o alta cauza de camatarie si santaj, instrumentata de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti, precizeaza reprezentantii Politiei Capitalei."Barbatul era urmarit din luna iunie a acestui an si a fost depistat pe raza Sectorului 3, intr-o locuinta in care avea improvizata o ascunzatoare tip "tunel", sapat in peretele exterior al saunei, intrarea fiind disimulata cu placi din lemn", mai arata Politia Capitalei.Potrivit unor surse din Politie, in urma cu aproximativ jumatate de an, anchetatorii au fost la un pas sa puna mana pe liderul interlop, cand acesta s-a prezentat la o banca din Bucuresti, dupa ce i-a vandut unei femei un apartament situat in Sectorul 3.Cand a vrut sa-i deschida un cont, angajata bancii a descoperit ca barbatul figureaza in baza de date a IGPR ca urmarit general, insa Politia a fost anuntata mult prea tarziu, iar Aurel Raducan a reusit sa dispara.