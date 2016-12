Vaslui: Un tanar care a incercat sa violeze o eleva de 16 ani in mijlocul unui drum, arestat

Fata de 16 ani a fost acostata de catre tanar pe un drum satesc din localitatea Deleni in timp ce se indrepta spre un magazin pentru a face cumparaturi, potrivit reprezentatilor Politiei Judetene Vaslui. Trantita la pamant de catre tanarul care intentiona sa o violeze, eleva a inceput sa strige dupa ajutor, moment in care agresorul a fugit, abandonand victima."Minora si-a anuntat o ruda de-a sa despre incident, care a sunat la numarul de urgenta 112. In conditiile in care erau din aceeasi localiate, victima cu tanarul de 21 de ani se cunosteau, insa fara ca cei doi sa fi avut vreo relatie pana la consumarea incidentului", a declarat, miercuri, pentru News.ro, responsabilul mass-media al Politiei Judetene Vaslui, Mihaela Straub.Initial, tanarul a fost retinut de catre politisti, apoi magistratii Judecatoriei Vaslui au emis mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile pe numele acestia, pentru tentativa de viol.