Luptatorul Tolea Ciumac, audiat de politisti dupa ce a lovit un barbat cu care a avut o altercatie in trafic

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, in urma altercatiei, barbatul agresat, care are 65 de ani, a fost transportat la spital pentru investigatii, el acuzand o lovitura la ochi.La Spitalul Judetean de Urgenta din Pitesti a ajuns si o femeie, care, din primele informatii, ar fi intervenit pentru aplanarea conflictului. Ea nu a fost lovita, insa a suferit un atac de panica."Barbatul despre care exista indicii ca a provocat incidentul a fost condus la Sectia 4 Politie, pentru audieri. In functie de concluziile verificarilor, vor fi dispuse masurile legale", a declarat agentul principal Andreea Insuratelu, purtator de cuvant al IPJ Arges.