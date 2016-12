UPDATE Trafic reluat complet pe A2, la mai bine de doua ore dupa ce un autotren cu lemne a luat foc

Centrul Infotrafic a anuntat ca traficul rutier pe Autostrada A2, pe sensul Bucuresti - Constanta, la kilometrul 23+500 a fost reluat complet, pe ambele benzi de circulatie, miercuri seara, in jurul orei 20.45.Circulatia a fost oprita total in zona, in jurul orei 18.20, din cauza unui autotren care a luat foc in urma unei defectiuni tehnice.Autovehiculul de mare tonaj transporta lemne.In jurul orei 19.00, circulatia rutiera a fost reluata pe banda a doua de mers.