Circulatia tramvaielor, reluata in centrul Capitalei, dupa accidentul in care doi oameni au fost raniti

Circulatia tramvaielor in centrul Bucurestiului a fost reluata in ambele sensuri, a spus Ovidiu Munteanu, purtatorul de cuvant al Brigazii Rutiere a Capitalei.Un accident rutier in care au fost ranite doua persoane, dintre care una grav, a avut loc, miercuri, la intersectia Soselei Stefan cel Mare cu Strada Vasile Lascar. In accident au fost implicate trei autoturisme, dintre care unul s-a rasturnat, blocand linia de tramvai pe sensul catre Pasajul Victoria, a anuntat Brigada Rutiera a Capitalei.In urma accidentului au fost ranite doua persoane, dintre care una grav. Ambii raniti au fost transportati la Spitalul Floreasca, a adaugat Ovidiu Munteanu.Purtatorul de cuvant al Brigazii Rutiere a Capitalei a mai spus ca, din primele cercetari, se pare ca ar fi vorba de o neacordare de prioritate.