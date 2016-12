Peste 17.000 de comprimate de substante interzise, descoperite ascunse pe corpurile a doi barbati aflati intr-un autocar in Vama Albita

Doi tineri de 30 si 35 de ani din Capitala au fost amendati cu 66.000 de lei de politistii de frontiera din Vama Albita, dupa ce au descoperit ascunse pe corpurile celor doi peste 17.000 de comprimate de anabolizante aflate pe lista substantelor interzise.Cei doi bucuresteni au fost prinsi in momentul in care incercau sa intre in tara ca pasageri intr-un autocar inmatriculat in Republica Moldova."Cele 17.475 de comprimate de Stanover, Methandienone, Napobim si Chlordehydromethyltestosterone si 11 fiole de Testosterona au fost descoperite in momentul efecturarii unui control amanuntit asupra autocarului si pasagerilor, in baza profilului de risc. Conform prevederilor legale, s-a procedat la retinerea substantelor anabolizante si sanctionarea contraventionala a celor doua persoane, cu cate 33.000 de lei fiecare", a declarat, luni, purtatorul de cuvantul al Politiei de Frontiera Vaslui, Irina Mirica.Potrivit sursei citate, aceasta este cea mai mare cantitate de anabolizante descoperita in 2016 la perssoane care tranziteaza Vama Albita.