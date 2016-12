Cetateanul turc care a accidentat mortal cu masina un barbat pe DN 2, in Vrancea, apoi a fugit de la locul faptei, retinut

Cetateanul turc a fost audiat de politisti, luni, timp de mai multe ore in prezenta unui avocat si a unui translator, la final dispunandu-se retinerea acestuia pentru 24 de ore.El este acuzat de ucidere din culpa, fuga de la locul accidentului si conducere pe un drum public fara sa aiba permis de conducere.Cadavrul unui barbat a fost descoperit, duminica seara, pe marginea DN2 E85, in orasul Marasesti, din judetul Vrancea, un trecator sunand la 112 si sesizand cazul.Ajunsi la fata locului, politistii au stabilit ca este vorba despre un barbat de 65 de ani din Focsani, dar care locuia in Marasesti si care fusese victima unui accident rutier.Dupa trei ore de cercetari, politistii au reusit sa identifice autoturismul implicat in accident si pe proprietarul acestuia, care a declarat ca masina a fost inchiriata altei persoane.Ulterior, in noaptea de duminica spre luni, anchetatorii l-au identificat pe cetateanul turc in localitatea Homocea, din judetul Vrancea.