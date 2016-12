Iasi: Femeie adusa in stare grava la spital dupa ce a fost muscata de 15 caini

Diana Cimpoesu, coordonatorul UPU-SMURD Iasi a declarat, luni, ca femeia a fost adusa la unitatea medicala din cauza mai multor muscaturi suferite la nivelul mainilor si picioarelor.'Pacienta a fost stabilizata si internata pe sectia chirurgicala de garda, respectiv Clinica III Chirurgie din cadrul Spitalului Sf Spiridon. Va avea nevoie si de profilaxie antirabica', a declarat prof.univ.dr. Diana Cimpoesu, coordonator UPU SMURD.Femeia a povestit ca incidentul a avut loc atunci cand s-a dus sa ia apa de la un izvor din apropierea lacului Venetia, care se afla in padurea Ciric de la marginea Iasiului. La intoarcere, femeia a fost atacata de o haita de caini.'M-au atacat pe la spate. Erau cred vreo 15 caini care m-au atacat pe la spate, m-au trantit jos, iar unul m-a apucat de cap. Nu e prima data cand merg acolo, dar niciodata in 20 de ani nu am mai avut probleme. Norocul meu a fost ca haita a fost alungata de o batrana care locuieste in zona si mi-a auzit strigatele de ajutor', a spus femeia.