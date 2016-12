Sofer prins pe Autostrada A 3 Turda - Bors in timp ce conducea cu viteza de 205 km/h

Luni, in jurul orei 15.00, politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale au depistat, pe Autostrada A3 Turda - Bors, Calea 2, un barbat in varsta de 36 de ani, din judetul Constanta, conducand cu viteza excesiva, potrivit unui comunicat al Politiei Romane, citat de News.ro.Barbatul a fost surprins de radar la kilometrul 15 al autostrazii, in timp ce conducea cu 205 kilometri pe ora.Soferul a fost sanctionat cu amenda de 1.125 de lei totodata fiindu-i retinut permisul de conducere pentru 90 de zile.