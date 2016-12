Avocatul lui Dan Sova, Paul Lambrino si Ovidiu Tender, Veronel Radulescu, a fost impuscat in umar la vanatoare

Purtatorul de cuvant al IPJ Olt, comisarul sef Claudia Radu, a declarat ca barbatul se afla la o partida de vanatoare organizata, pe un fond de pe raza comunei Osica de Sus, judetul Olt. Unuia dintre vanatorii prezenti i s-ar fi descarcat, accidental, arma, fiind impuscat in umar un barbat in varsta de 56 de ani.Potrivit unor surse, victima este avocatul Veronel Radulescu, cunoscut pentru ca i-a reprezentat in instanta, in cauze de coruptie, pe Dan Sova, Paul Lambrino sau Ovidiu Tender. Politistii au deschis un dosar penal, in acest caz."Este vorba despre descarcare accidentala a armei, in urma careia un barbat, in varsta de 56 de ani, cu domiciliul in judetul Valcea, a fost impuscat in umarul drept. La fata locului s-au deplasat colegii de la Biroul de Arme, Explozivi si substante periculoase pentru a stabili cu exactitate cum s-au petrecut lucrurile", a declarat comisarul sef Claudia Radu.Victima a fost transportat la Spitalul Cinic de Urgenta Craiova, cu elicopterul SMURD. Potrivit reprezentantilor ISU Olt, barbatul era "constient si cooperant"."In jurul orei 15.00, elicopterul SMURD Craiova a preluat, de pe stadionul din Osica de Sus, un pacient, constient, cooperant, cu plaga impuscata la umarul drept. Pana in apropierea subunitatii de la Osica, barbatul a fost adus cu un autoturism particular. Apoi, a fost preluat si asistat de SMURD Osica. Pacientul a fost transportat la UPU Craiova", a precizat purtatorul de cuvant al ISU Olt, plutonierul major Alin Basasteanu.