UPDATE Palilula, Dolj: Trei morti si doi raniti, dupa ce un tanar a tras cu un pistol artizanal asupra mai multor persoane

Amelia Barbu, purtator de cuvant al IPJ Dolj, a declarat pentru Agerpres ca altercatia in care s-a folosit o arma artizanala a fost anuntata prin 112, la ora 16.45, iar politistii ajunsi la fata locului au constatat ca cele sesizate se confirma. "Altercatia produsa la Palilula, in care s-a folosit si o arma artizanala, in care mai multe persoane au fost ranite a fost sesizata prin 112. Politistii de la investigatii criminale si criminalistii ajunsi la fata locului au constatat ca aspectele sesizate prin 112 se confirma", a spus purtatorul de cuvant al IPJ Dolj.Din primele cercetari efectuate s-a stabilit ca un tanar de 28 de ani din Timisoara, aflat in stare de depresie, care venise la Palilula dupa o prietena a sa, a avut o altercatie cu mai multi vecini si a folosit un pistol, impuscand mai multe persoane. In urma celor petrecute, un barbat a murit pe loc, iar alte trei persoane au fost ranite. Dupa ce si-a dat seama ce a facut, tanarul timisorean s-a impuscat cu aceeasi arma. Ulterior, au murit si fiul barbatului decedat pe loc, precum si agresorul.La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje de politie si un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj care a preluat ancheta in acest caz.Primarul comunei doljene Bucovat sustine ca barbatul care a ucis doua persoane, a ranit alte doua si apoi s-a impuscat a avut o altercatie minora cu cei pe care i-a omorat, iar apoi a iesit pe strada si a tras in oameni, scrie News.ro. Edilul mai sustine ca agresorul locuia la Palilula, iar in casa in statea cu iubita sa a fost descoperit un atelier pentru confectionat arme artizanale."S-a comportat ca un criminal in serie. A avut o altercatie minora cu cei doi barbati pe care i-a omorat si a iesit pe drum si a tras dupa mai multa lume. Nu prea avea contact cu vecinii si nici noi nu aveam idee daca locuia aici sau era doar in vizita. A fost plecat cu concubina sa in Germania, iar acum o luna bunica fetei a venit la Primarie sa le faca acte pe casa. Stim ca si tanara sufera de depresie. Din cate am aflat, in subsolul casei s-a descoperit un atelier de facut arme artizanale. Suntem socati. Barbatul care a decedat la spital era prietenul meu", a declarat pentru News.ro primarul comunei Bucovat, Marius Cristian Tuta.Potrivit edilului, barbatul care a murit la Spitalul Judetean de Urgenta din Craiova avea 35 ani, iar in urma sa a ramas orfan un baiat in varsta de doi ani si jumatate.