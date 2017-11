Povestea ARISTON - de la inovatie, la confort prin excelenta

Material sustinut de Superbrands

La 20 de ani de atunci, in 1980, Ariston devine lider de piata in Italia si se extinde in principalele orase din Europa. Compania decide sa intre in sectorul incalzirii, prin productia de centrale termice.Ariston realizeaza in timp, achizitii importante de companii cu traditie si vechime in industria incalzirii si productiei de apa calda - Chaffoteaux, Elco, Cuenod, Rendamax, Cipag, Domotec, ATAG Heating, Ecoflam, DhE, Heat Tech Geysers, achizitii de companii specializate in productia pompelor de caldura - Termogamma, dar si constructia de fabrici noi. In 2009 grupul isi schimba denumirea in Ariston Thermo Group si este recunoscut drept lider mondial in industria de incalzitoare, cu o gama larga de produse, sisteme si servicii, ajungand la 20 fabrici (majoritatea in Europa), cu o distributie a produselor sale in peste 150 de tari.Succesul companiei are la baza un crez al fondatorului, pastrat pana in prezent: "Succesul unei initiative industriale nu are valoare economica decat daca vine impreuna cu un angajament pentru progres social". Ariston s-a implicat foarte mult in viata sociala, a acordat suport initiativelor antreprenoriale si o atentie speciala comunitatii locale din toate tarile unde compania activeaza. In Romania, Ariston sprijina financiar sau prin produce, o serie de cauze umanitare.Misiunea Ariston este sa aiba grija de confortul oamenilor, ajutandu-i sa se bucure de momente pretioase in fiecare zi. Compania ofera performanta si caracteristici moderne pentru fiecare produs, pornind de la nevoile specifice ale consumatorilor din intreaga lume.Odata cu intrarea pe piata din Romania acum aproape 20 ani, Ariston si-a propus sa aiba grija de confortul celor care aleg produsele sale prin dezvoltarea de solutii aliniate evolutiilor tehnologice. Echipele de specialisti Ariston incearca sa aduca mereu produselor inovatii si performante tehnologice, care sa faca viata celor din jur cat mai confortabila.Povestea Ariston nu este doar despre caldura, ci despre o stare de bine pe care oamenii o traiesc in mijlocul caminului unde se simt in siguranta. Confortul de azi are legatura directa cu tehnologia, un factor esential care ajuta la imbunatatirea conditiilor de trai si la simplificarea vietii. Compania se adapteaza evolutiilor tehnologice si nevoilor utilizatorilor, depunand eforturi constante in proiectarea acelor produse care pot asigura confortul caminului.Ariston este loial convingerii si dorintei continue de a aduce confort oamenilor, chiar si acolo unde acest lucru pare imposibil de realizat.