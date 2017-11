Jidvei, o mostenire de familie

Material sustinut de Superbrands

Intre anii 484-425 i.e.n, apar primele mentiuni istorice despre practicarea viticulturii pe Vaile Tarnavelor. Traditia cultivarii vitei-de-vie in zona Tarnavelor este mentionata si de Herodot (600 i.e.n.), care sustinea ca geto-dacii erau viticultori renumiti. Aceasta traditie s-a dezvoltat de-a lungul timpului, iar, in jurul anului 1200, tinutul este mentionat in hartile epocii ca Weinland - ”Tara Vinului”.Simbolurile Jidvei au origini medievale. Simbolul utilizat in identitatea vizuala a gamei Jidvei, Dragonul cu cap de femeie, care poarta struguri la urechi si are coada din frunze de vita-de-vie, a fost gasit pe clopotul uneia dintre cele mai frumoase biserici fortificate din Romania, construita in secolul al XV-lea, in satul Balcaciu din comuna Jidvei.Castelul Bethlen-Haller, construit in anul 1560 si readus la lumina printr-un proces amplu de restaurare incepand cu anul 1989, este simbolul din logo-ul Jidvei, iar Castelul Sanmiclaus, constructie unica ridicata de Miklos Bethlen intre anii 1642-1716, se regaseste pe eticheta vinurilor Ana din gama Owner's Choice.Jidvei a fost mereu unul dintre producatorii romani de vin de top, prima medalie de aur obtinuta la un concurs international fiind in 1958, la doar noua ani de la infiintare. Performantele au continuat de-a lungul anilor, insa o transformare semnificativa are loc odata cu privatizarea companiei in anul 1999.Etapa de dezvoltare, marcata de un amplu program de retehnologizare si modernizare, a fost sustinuta de cea mai mare investitie din industria vinurilor din Romania, respectiv un total de peste 80 de milioane de euro.Pentru dezvoltarea companiei, investitiile au fost directionate catre replantarea vitei-de-vie, plantarea unor noi vii, precum si modernizarea sistemelor de sustinere. De asemenea, s-a urmarit extinderea cramelor existente, constructia unora noi si, nu in ultimul rand, modernizarea si retehnologizarea echipamentelor mecanice. Tehnologia de ultima generatie si imbunatatirea tehnicilor de vinificare au contribuit la obtinerea numeroaselor premii.In ultimii cinci ani, vinurile Jidvei au fost distinse cu peste 200 de medalii la concursuri internationale de prestigiu: Concours Modial du Sauvignon, Decanter World Wine, Femmes et Vins du Monde, Mondial de Bruxelles, Mundus Vini, Concours Mondial du Rose, Chardonnay du Monde, Vinalies, Selections Mondiales des Vins Canada, San Francisco International Wine Competition, China Wine & Spirits Awards etc.Jidvei este pionier in Romania in ceea ce priveste inovatia si implementarea tehnologiilor noi, detinand cea mai mare crama gravitationala din Europa si singura din Romania, prima masina de plantat cu GPS din Europa si primul sistem de vinificatie complet computerizat.De-a lungul timpului, Jidvei a creat game alese si diverse, pentru ca orice iubitor de vin sa se poata bucura de un vin de calitate, pe placul sau: vinuri seci, vinuri aromate, cupaje vinificate in alb si roze, dar si vinuri rosii. Diversitatea gamelor arata si preocuparea continua pe care compania o are pentru inovatia in materie de vin si de gusturi, portofoliul cuprinzand peste 56 de produse.Gamele sunt grupate in vinuri cu indicatie geografica - Dealurile Transilvaniei (1958), si vinuri de origine controlata - Traditional (1975), Clasic (2000), Castel (2002), Tezaur (2003), Grigorescu (2008) si Nec Plus Ultra (2010). In anul 2012, compania a lansat doua game de vinuri exclusiviste: Mysterium si Owner's Choice - Ana si Maria.De peste 60 de ani, Jidvei produce vinuri spumante dupa metoda traditionala - Spumant Jidvei (1974) si Margaritar (2003). Acestea se remarca prin prospetime, finete si echilibrul texturii.In spiritul unei traditii transilvanene vechi, Jidvei produce distilate din vin - Vinars Jidvei VSOP (2002) si Vatra VS (2015). Obtinute din vinuri nobile si invechite in butoaie de lemn de Transilvania, acestea sunt renumite in randurile iubitorilor de vinars.In anul 2015, compania a lansat campania "Vin de casa din must de la Jidvei", initiativa care vine in sprijinul micilor producatori si a gospodarilor care doresc sa obtina acasa un vin de calitate autentic romanesc, soiurile disponibile fiind Sauvignon Blanc si Feteasca Regala cu Muscat Ottonel.Parcursul si evolutia companiei au fost posibile datorita crezului unor oameni dedicati care au inteles si au stiut cum sa pastreze cu deosebita grija si demnitate vechea si bogata traditie viticola a Romaniei si a Tarnavelor.Pasiunea pentru vinuri s-a transmis din tata in fiu, vinurile Jidvei fiind o mostenire de familie, o emblema pentru cei din zona si o mandrie nationala. Mai mult, vinurile Jidvei sunt recunoscute si premiate constant la concursurile internationale de specialitate.Misiunea companiei este de a ramane cel mai prestigios, serios si experimentat producator de vin din Romania, si sa fie alaturi de consumatori, oferindu-le vinuri alese.