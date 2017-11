CASTROL SUPERCAR, numitorul comun pentru cursele de F1 si drumurile din oras

Material sustinut de Superbrands

BP si Castrol si-au anuntat revenirea in Formula 1, semnand un parteneriat cu echipa Renault Sport Racing, pentru care vor deveni furnizorul oficial de carburanti si uleiuri de motor prin brandurile BP Ultimate si Castrol EDGE.Revenirea Castrol in Formula 1 vine la pachet cu promisiunea adevaratei performante, daca ne gandim ca ultima colaborare dintre cele doua branduri, care a avut loc in anul 1997, s-a soldat cu castigarea de catre Williams Renault atat a Campionatului Mondial al Constructorilor cat si pe cel al Pilotilor F1."Reintoarcerea BP si Castrol, branduri cu o istorie indelungata in motosport, este de bun augur si deschide noi oportunitati pentru echipa noastra de Formula 1. Angajamentul brandului BP pune in valoare cresterea interesului in Formula 1 a marilor companii multinationale. Ne mandrim si ne simtim motivati de parteneriatul nostru cu un sponsor de un asemenea calibru", a declarat Jerome Stoll, presedintele Renault Sport Racing.In cercetarile si testele lor, specialistii Castrol pleaca de la premisa ca nimic nu poate testa un ulei de motor mai bine decat o face un Supercar. Asa a luat nastere gama Castrol Edge Supercar.Castrol EDGE SUPERCAR este dovedit si testat pentru putere maxima, frictiune minima si cea mai mare anduranta a motorului. Aceasta face ca uleiul Castrol EDGE SUPERCAR sa fie alegerea naturala pentru echipa Renault Sport Formula 1."Dezvoltarea unei tehnologii de top in domeniul carburantilor si uleiurilor de motor este o prioritate pentru BP. Acest parteneriat intre echipa Renault si BP creeaza o noua oportunitate de a avansa dezvoltarea unei noi linii de carburanti si uleiuri in domeniul extrem de competitiv al Formulei 1", a declarat Tufan Erginbilgic, sef executiv BP Downstream.