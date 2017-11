Povestea expertilor in lactate de calitate

Material sustinut de Superbrands

Pe plan local, Olympus este recunoscut pentru standardele inalte de calitate pe care le aplica produselor din portofoliu. In 2011, Olympus a deschis cea mai mare fabrica din tara, echipata cu cea mai avansata tehnologie, lucru care a pozitionat compania ca una dintre cele mai relevante pe piata lactatelor din Romania.Selectia minutioasa a materiilor prime, utilizarea liniilor moderne de productie si calitatea ridicata a produselor sunt printre cei mai importanti factori care au transformat Olympus intr-o marca de incredere printre consumatori, in stransa legatura cu sloganul lor - "Experti in lactate de calitate".Atunci cand este vorba despre produsele din portofoliu, Olympus face toate eforturile in a gasi mereu cele mai creative moduri prin care sa creeze interactiune autentica a consumatorului cu produsul. Martori pentru acest lucru stau ultimele doua actiuni ale Olympus cu produsul emblematic al portofoliului - iaurtul grecesc. 2016 a fost anul experimentarii celor mai neobisnuite mixuri cu iaurt grecesc, Olympus propunandu-si sa isi inspire consumatorii sa isi dea frau liber imaginatiei si sa creeze mixuri unice. Anul acesta, povestea a mers mai departe, iar consumatorii au cunoscut o noua fata a iaurtului grecesc - calitatea sa de ingredient secret in retetele traditionale.Inovatia la nivel de produs si intampinarea nevoilor consumatorilor sunt extrem de importante pentru Olympus, astfel ca brandul isi extinde constant portofoliul de produse, adaptandu-l la trendurile actuale. Fie ca este vorba de retetele produselor sau de ambalaj si liniile de productie, inovatia isi face simtita prezenta, pentru ca scopul Olympus nu este doar de a furniza produse lactate de inalta calitate, ci si de a mentine un suflu proaspat al produselor.Astfel au aparut noile produse care completeaza gama ecologica, produsele 1Bio3, cu o formula noua, dedicate copiilor cu varste peste un an. Laptele 1Bio3 este imbogatit cu 21 de vitamine si minerale, pentru a le asigura copiilor o dezvoltare viitoare corespunzatoare atat fizic, cat si mental. Laptele ecologic este colectat de la ferme eco-certificate din Romania, iar produsele 1Bio3 sunt certificate de catre asociatia Bio Austria si recomandate de Bio Romania.Produsele 1Bio3 pot fi complementare consumului zilnic de vitamine prescrise de medic, iar pentru a fi cat mai pe placul celor mici, iaurturile au diverse arome: vanilie, banana si capsuni. Pentru a creste frumos si armonios, copilul trebuie sa aiba o structura de baza sanatoasa, care ii permite sa se bucure de toate momentele speciale ale copilariei. Noile produse 1Bio3 sunt imbogatite cu vitamine importante pentru o dezvoltare echilibrata a celor mici, printre care se numara:• vitamina A - cu rol in acuitatea vizuala, precum si in hidratarea pielii;• vitamina C - actioneaza ca un factor de activare a sistemului imunitar;• vitamina D3 - esentiala pentru mentinerea sanatatii sistemului osos;• vitamina E - are capacitate antioxidanta, protejeaza si fortifica inima si arterele.Olympus incapsuleaza valorile sale de baza (incredere, credibilitate, excelenta profesionala si dezvoltare continua) intr-un brand dedicat calitatii oferite consumatorilor sai. O alta valoare importanta pentru Olympus este implicarea in problemele comunitatii, incurajandu-i si pe ceilalti sa lupte pentru a transforma lumea intr-un loc mai bun. Astfel, Olympus a fost primul brand care a sprijinit Comitetul National Paralimpic, incepand cu anul 2011, prin campania "Light in the dark". Olympus a fost alaturi de oamenii care reusesc sa se autodepaseasca si in 2012, prin campania "Hai, Romania! Impreuna putem invinge!", continuata, apoi, cu "Sustinem adevaratii invingatori". Campaniile s-au axat pe oferirea de vizibilitate atletilor paralimpici care au reprezentat Romania la Jocurile Paralimpice din Londra (2012) si din Rio de Janeiro (2016), prezentand oamenilor povestile din spate ale acestor luptatori.Povestea Olympus insa nu se opreste aici. Investitiile continua, portofoliul de produse este in continua dezvoltare, iar actiunile pentru comunitate si experientele oferite consumatorului continua procesul de amplificare.