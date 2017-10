Romanii iubesc brandurile inovatoare, care le fac viata mai usoara

Material sustinut de Superbrands

Suntem aici pentru a-i deservi pe consumatori cu brandurile noastre, voi raspunde prin urmare in acest context. Cred ca in primul rand si cel mai important, romanii isi doresc ca produsele pe care le aleg sa isi faca treaba bine: sa spele rufele, sa curate vasele, in ce priveste scutecele, sa ii protejeze pe copii noaptea, astfel incat sa doarma bine si prin urmare si mamele si tatii lor la fel. Consumatorii romani vor sa obtina valoare reala. Ei privesc lucrurile in mod foarte onest. Nu este vorba numai despre pret, ci despre faptul ca platesti pentru performanta, care este importanta pentru ca ai siguranta ca produsul respectiv isi face treaba. De asemenea, observam deschiderea lor spre a incerca si experimenta. Le place sa mearga la cumparaturi si sa incerce lucruri noi. Este motivul pentru care suntem mereu placut impresionati de rezultatele avute atunci cand aducem inovatii pe piata locala. Daca ne uitam la nivelul Europei, Romania inregistreaza unul dintre cele mai inalte grade de penetrare a capsulelor de detergent predozate, ceea ce noi numim “capsula magica”. Ma intalnesc personal cu manageri de magazine mai mari sau mai mici din toata tara si cand ii intreb ce se vinde mai bine, mi se spune ca Ariel Pods. Oamenii aleg sa cumpere aceasta tehnologie, pentru ca este cu adevarat performanta si le face viata mai usoara.Cum as putea sa ii cunosc pe consumatori daca nu ii intalnesc? Este cea mai interesanta parte a activitatii noastre! Vizitand magazinele am ocazia sa ii vad cum interactioneaza cu produsele noastre, ce cauta, ce aleg. Pentru noi, consumatorii sunt in centrul a tot ceea ce facem. Doar intelegandu-i ii putem deservi in cel mai bun mod.Se dezvolta foarte repede, este una dintre pietele cu cea mai rapida crestere din Europa. Este o evolutie determinata de produsul intern brut si de deschiderea oamenilor fata de produsele inovatoare, care le imbunatatesc viata. Ne asteptam ca aceasta dezvoltare sa continue, in special ca urmare a noilor tehnologii si a beneficiilor pe care acestea le aduc oamenilor.De exemplu, brandul nostru Pampers este foarte cunoscut aici si multe mame il folosesc. Acum vedem o crestere importanta si o perceptie foarte buna asupra inovatiei aduse de acest brand, prin Pampers Easy Up. Sa schimbi scutecul unui nou-nascut poate fi stresant, pe cand sa schimbi un copilas in varsta de un an poate fi un adevarat rodeo: nu vor sa stea intinsi, lovesc, se invart. In acest context, un produs care arata ca un chilotel este amuzant, usor, cel mic nu trebuie sa stea intins pe spate atunci cand este “imbracat” cu el. Copiii il iubesc, mamele la fel, fapt pentru care acum suntem martorii cresterii foarte bune a acestui brand.Pentru noi, in calitate de creatori de branduri, daca vom continua sa aducem mai multa inovatie, mai multa valoare consumatorilor, le facem viata mai usoara, activitatile mai rapid de rezolvat. Iar piata va creste in continuare. Exista un mare potential de dezvoltare.Cele mai bune produse se nasc atunci cand esti cu adevarat aproape de consumator. Asa poti sa identifici unde se afla o nevoie sau o problema si apoi sa o transformi cat mai creativ intr-o idee sau un produs care vine in intampinarea consumatorului. Produsul de succes al viitorului trebuie sa faca lucrurile mai repede, sa preia mai multe sarcini deodata (asa cum sunt Ariel Pods), sa ii faca pe oameni sa se simta mai bine. Produsul viitorului trebuie sa aiba in vedere schimbarile demografice si sa abordeze cu respect nevoile oamenilor din categoriile de varsta 50+, 60+ s.a.m.d. Trebuie sa fie disponibil in conditiile cerute de consumatori, oriunde si oricand, oferind solutii personalizate.P&G este printre cei mai mari advertiseri din lume. Este o mare responsabilitate si de aceea ne folosim vocea pentru a vorbi despre subiecte importante, precum discriminarea de gen, pentru a promova conversatii pozitive, pentru a influenta atitudini si a schimba comportamente.Ne uitam permanent spre aceste aspecte, importante pentru consumatorii nostri. Pentru ca suntem oameni si vrem sa fim mandri de ceea ce facem, de contributia pe care o avem la nivelul societatii. Avem multe date, inclusiv de la UNESCO si alte organizatii internationale, care arata ca atunci cand femeile castiga mai bine, acest lucru are un impact asupra starii de bine a intregii familii, ceea ce se reflecta si la nivel social: sunt mai multi bani alocati pentru educatie, pentru sanatate sau diverse servicii dedicate copiilor. Astfel piata se dezvolta. Credem ca promovarea egalitatii de gen are un impact bun asupra economiei, de aceea iesim in fata si ne spunem punctul de vedere in aceasta privinta. Este benefica si asupra brandurilor, care astfel se conecteaza mai bine cu oamenii.Cea mai importanta sarcina a leadershipului este dezvoltarea oamenilor din echipa. Obiectivul nostru este sa gasim oameni talentati, sa le atragem atentia si interesul fata de ceea ce facem, sa ii dezvoltam pentru ca ei sunt cei care vor crea produsele viitorului. Asa cum am mentionat si in prezentarea mea din timpul conferintei IAA, lumea si profesiile se afla in schimbare, statisticile arata ca in 5 ani de acum inainte 50% dintre profesiile din prezent nu vor exista. Provocarea este sa definim joburile adaptate la coordonatele vremurilor pe care le traim, sa dezvoltam organizatia unde oamenii sunt incurajati sa creeze produsele viitorului. Pentru mine aceasta este cea mai mare provocare iar noi in P&G o luam foarte in serios. Credem ca in mod fundamental oamenii sunt cea mai importanta resursa, pentru ca ei sunt cei care creeaza brandurile, iar noi suntem o companie care construieste branduri.Ramanand concentrati pe inovatie, actionand agil, rezolvand fiecare provocare rapid. Da, suntem o companie mare, dar in activitatea zilnica, aflat in fata unei provocari, fiecare dintre noi are cateva repere clare: ce este bine pentru brand, ce este bine pentru consumator, ce este bine pentru comunitatea in care ne desfasuram activitatea. Aceste principii ne dau firul calauzitor si putem actiona rapid.