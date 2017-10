Help Net, 19 ani de excelenta pe piata farma

Material sustinut de Superbrands

In 2012 Help Net primeste titlul de Furnizor al Casei Regale a Romaniei din partea Regelui Mihai I pentru o perioada de trei ani. Brandul va primi in 2015 pentru a doua oara consecutiv aceasta distinctie.

Help Net preia in 2015 in luna octombrie 19 farmacii Centrofarm in Romania, urmand sa fie transformate in Farmacii Help Net.

Help Net primeste "Premiul Family Business Excellence Award" in cadrul EY Entrepreneur of the Year - Romania 2016, fiind pentru prima data cand s-a decernat un premiu de excelenta ce recunoaste afacerile in familie, premiul revenind familiei Buluc, care conduce grupul Farmexim.

Fundatia Help Net, lansata in 2012 cu scopul de a produce efecte sustenabile pe termen lung, a donat in 2017 peste - 40.000 pentru proiecte care ajuta copiii cu dizabilitati si incluziunea acestora in societate.



Help Net este primul retailer farma in Romania care a lansat un Card de Fidelitate cu un discount pe loc, fara vreo obligatie ulterioara din partea pacientilor. Acesta a fost lansat in 1998 si oferea 5% reducere pe loc, fiind un proiect de succes atat prin numarul mare al posesorilor acestui card, cat si prin fapul ca initiativa a fost preluata de alte lanturi de farmacii.

Anul acesta Help Net a fost nominalizat pentru a treia oara ca Superbrand, prima data fiind in 2010, a doua in 2012, in 2017 inregistrand a treia nominalizare.

In 2014 Help Net lanseaza Help Net Convenabil, primul sau brand economic menit sa sustina promisiunea de accesibilitate si ”value for money„.

In fiecare an compania si-a mentinut un grad rapid de crestere datorita expansiunii de lant, ascensiunii brandului, eficientei operationale, investitiei in resursele umane si unei dezvoltari continuue a portofoliului de produse.Pana in acest moment, Help Net a deschis 216 locatii in tara, are o cifra de afaceri de 114 milioane de euro in 2016, si planuieste sa investeasca 10,6 milioane de euro in acest an pentru expansiunea lantului de farmacii si pentru alte proiecte de business care consolideaza pozitia companiei pe piata.Inovator la capitolul branding, Help Net a dezvoltat si lansat o serie de programe si de proiecte care sa contribuie la valoarea brandului in sine, dar si a societatii.Reteaua Help Net a pornit in 2014 un proces complex de rebranding, care s-a incheiat in primele luni din 2015. Rebranding-ul Help Net a constat atat in schimbarea logo-ului, cat si in optimizarea principiilor de business, regandirea punctelor tari si restructurarea brandului Help Net ca personalitate. Acest rebranding intareste caracterul onest si de incredere al brandului, arata deschiderea si ”helpfulness-ul” de care da dovada, este empatic si protectiv. Un nou slogan a fost conceput pentru Help Net, ”Oricand de ajutor” fiind mai mult decat atat, reprezentand un moto si un mod prin care compania functioneaza si ofera servicii de sanatate pacientilor din Romania.Help Net este o companie complexa, cu o identitate bine definita printre celelalte branduri, avand o misiune clara, o viziune de top si o serie de valori pe care le urmeaza.Misiune: oferim romanilor cele mai bune solutii si competente profesionale si umane pentru managementul starii de sanatate si de bine.Viziune: depasirea asteptarilor pacientilor, oferindu-le mai mult decat produse din farmacie si un tratament special, bazat pe empatie si incredere.Valori: profesionalism, eficienta, corectitudine, disciplina, atentie centrata pe serviciul oferit clientilor si partenerilor.Lucruri pe care nu le stii despre Help Net