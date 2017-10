Material sustinut de Superbrands

Pentru ca stim ca timpul tau e valoros, dar la fel si sanatatea ta. Si mai stim ca, uneori, nu ai timp sa stai prea mult in bucatarie. Iar acelea sunt zilele in care, credem noi, meriti sa te rasfeti cu o masa delicioasa care sa te incarce cu vitamine si energie. Si, ca ”desert”, sa-ti dea inapoi putin din timpul de care ai atat de multa nevoie.Folosind metoda unica Vapeur, legumele congelate Bonduelle sunt rasfatate la aburi imediat cum sunt culese. Utilizand aceasta metoda brevetata, nu doar culoarea, textura si gustul legumelor sunt pastrate perfect, dar si vitaminele care de obicei se pierd in timpul procesului clasic de pre-gatire la aburi. Apoi, pentru a pastra tot ce e mai bun din legume pentru o perioada indelungata, legumele sunt congelate imediat. De aceea, legumele congelate Bonduelle Vapeur contin cu 230% mai multa vitamina C fata de legumele proaspete refrigerate de 5 zile si cu 18% mai multa fata de cele congelate standard.Astfel, tu poti sa gatesti iarna, in doar 3 minute, mixul preferat care contine, de exemplu, legume specifice sezonului cald - la fel de savuroase si pline de vitamine ca in momentul cand au fost culese.Gama Bonduelle Vapeur este formata din 4 varietati gustoase si aromate, pre-gatite speciale pentru mese surprinzatoare:Si, pentru momentele cand ai pofta sa-ti faci propriul mix, legumele din Gama Bonduelle Vapeur Mono te lasa sa-ti combini creativitatea culinara cu cele mai delicioase legume congelate. Cum le gatesti depinde doar de tine, pentru ca legumele congelate Bonduelle Vapeur pot fi preparate atat la tigaie, cat si la oala sau la cuptorul cu microunde. In doar 3 minute, indiferent de metoda aleasa. Probabil mai mult o sa dureze sa te hotarasti care MIX ajunge din frigiderul magazinului in cosul de cumparaturi, iar apoi in farfurie.Noi credem ca sanatos nu a fost niciodata mai delicios. Iar daca nu ne crezi, e nevoie doar de 3 minute ca sa te convingi. Hai la masa si pofta buna!