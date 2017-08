Recomandari de vara de la librarii Humanitas

Articol sustinut de Superbrands

Librariile Humanitas detin librarii in 11 orase din Romania: Bucuresti, Cluj, Oradea, Sibiu, Alba, Valcea, Iasi, Piatra Neamt, Galati, Ploiesti si Brasov, cea mai recenta librarie fiind Libraria Humanitas Magheru, in incinta careia se afla si magazinul de produse japoneze Takumi. Societatea administreaza si un magazin online www.libhumanitas.ro, unul dintre putinele care livreaza carti si in strainatate, in comunitatile cu un numar mare de cititori romani precum Israel, Canada, Belgia sau Australia.Fiecare librarie Humanitas merita vizitata ca parte a experientei dintr-un oras si a unei calatorii in care poti intalni librari minunati, care pun suflet in fiecare recomandare pe care o fac clientilor. Trecerea de la registrul cu carti vandute tinut de Maria Moga de la Sibiu (librar Humanitas de 25 de ani), la sistemele moderne de gestiune si de fidelizare, s-a facut fara sa altereze din experienta unica pe care o are un client intr-o librarie. Pentru ca intr-o librarie Humanitas, nu esti un simplu cumparator, ci te afli intr-un adevarat spatiu cultural, unde au loc evenimente, te intalnesti cu prietenii la o cafea sau petreci o dupa-amiaza cu librarii pentru a afla care sunt cele mai noi aparitii editoriale. Asa cum spune unul din mottourile companiei : ”Marfa noastra este spiritul”.Va propunem acum cateva recomandari de lectura de vara, cate una de la fiecare echipa de librari din tara:”La inceput s-a numit Fernando, pessoa, persoana ca toti ceilalti. Dar intr-o zi ii trecu prin cap sa anunte iminenta aparitie a unui super Camoes, unul mult mai mare decat primul; fiind insa limpede ca el era o persoana discreta, obisnuind sa treaca nebservat pe Strada Aurarilor invesmantat intr-un impermeabil de culoare deschisa, cu papion si cu o palarie fara pana, nu a spus ca acel super Camoes era el insusi.” (JOSE SARAMAGO)„Precum in proza unui Joyce ori a unui Nabokov, stilul Povestii lui Genji abunda in aluzii literare, simboluri si imagini. Romanul lui Murasaki Shikibu e o tragicomedie de moravuri, scrisa de o vaduva cu minte stralucita, care cunostea neastimparul inimii la fel de bine precum tainele vietii la Curtea Imperiala.” (THE WASHINGTON POST)”Daca inainte de acest jurnal era doar credinta, acum mi s-a transformat in convingere: poezia e un gen al biograficului - iar jurnalul e un gen al liricului. Tot ce e mai intens in noi intra aici. Iar aceasta intensitate face, exact ca-n poezie, o dubla miscare: pe de-o parte, ne falsifica viata, pe de alta, ii aduce adevarul decisiv. Din punctul acesta de vedere, mon semblable, mon frere, jurnalul acesta e doar un lung poem. Nici mai mult, nici mai putin de atat.” (RADU VANCU)”Sunt fizician, nu istoric, insa de-a lungul timpului istoria stiintei a ajuns ma fascineze tot mai mult. Este o poveste extraordinara, una dintre cele mai interesante din istoria omenirii. Este, de asemenea, o poveste care, pentru oamenii de stiinta ca mine, are o miza personala. Cercetarea actuala poate fi ajutata si limpezita de cunoasterea trecutului ei, iar pe unii savanti cunoasterea istoriei stiintei ii stimuleaza in activitatea lor.” (STEVEN WEINBERG)Lisa Strømme da viata tumultoasei povesti de dragoste care a inspirat unul dintre cele mai faimoase tablouri din toate timpurile „Strigatul lui Edvard Munch”, intr-un roman plin de viata si culoare despre inocenta, creativitate si dorinta.”Illies este un cercetator minutios, dar si un bun observator al spiritului unui inceput de secol. 1913: Vara secolului iti da senzatia ca citesti o poveste rupta din realismul magic.„ (THE GUARDIAN)Selma Lagerlof reconstruieste in acest roman atmosfera asprelor tinuturi nordice, in care oameni simpli si onesti isi traiesc tacut dramele. O poveste plina de invataminte pentru copii si parinti.Doua viziuni asupra lumii: cea a unei fetite care vede lucrurile intr-un fel extrem de personal si cea a femeii care descopera secretele inecate in trecut. Naivitatea comica a primei voci invinge melancolia celei de-a doua.”Era un visator, iar creatiile sale poetice sunt concepute de cele mai multe ori ca prin vis si iau forma viselor... Imita cu exactitate lucrurile nebunesti si lipsite de orice logica a caror aparitie se petrece in vis, acest joc de umbre al vietii, facandu-ne sa amutim de spaima si pana la urma sa radem.” (THOMAS MANN)Autorul bestsellerului international Laur, Evgheni Vodolazkin, revine cu o poveste coplesitoare despre memorie si vina, despre o iubire atat de puternica, incat invinge haosul si chiar moartea. Aviatorul a fost finalist la principalele premii literare din Rusia si a castigat, in 2016, Bolsaia Kniga - Premiul al doilea.Punand in discutie ce inseamna sa fii uman, Iata-ma e un mare roman american al vremurilor noastre, avand in centrul lui disolutia unei familii si disparitia valorilor morale, o capodopera despre cum traim acum.Magistrala transpunere in limba romana a romanului realizata de Dinu Luca a primit premiul pentru traducere al Uniunii Scriitorilor din Romania pe anul 2012. Roman total, in care magicul se intrepatrunde cu realismul cel mai dur, ”Obosit de viata, obosit de moarte„ este destinat sa devina un clasic al literaturii actuale.Mihai Radu panorameaza, printr-o miscare fluida, o lume contemporana in care intra si neoanele metropolei, si praful in suspensie al provinciei, si scenetele vietii corporatiste, si scenariile erotice inutil elaborate ale adolescentei, si nervii plesniti ai casniciilor, si teasing-ul extraconjugal; si piste false, si elegii, si comedii, si drame. Totul e alert, sclipitor, profund, memorabil.O poveste reala despre incercarea de a supravietui prin fictiune, o naratiune alerta si acaparanta despre lumi care se construiesc acolo unde limitele organismului nu te lasa sa ajungi. Romanul autobiografic al lui Teodorovici este locul in care, rind pe rind, superstitiile se transforma in miracole, iar miracolele pot fi oricind luate drept coincidente, lasindu-i cititorului libertatea de a umple cu sens intimplarile.