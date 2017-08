Povestea Fashion Days: cum a ajuns trendsetter-ul Europei de Est

Material sustinut de Superbrands

In cei peste opt ani de activitate, Fashion Days a devenit destinatia de fashion online nr. 1, oferind sute de mii de produse de imbracaminte, incaltaminte si accesorii pentru femei, barbati si copii, dar si articole pentru casa. Cu peste 700.000 de clienti si mai mult de 1.000 de branduri in oferta comerciala, Fashion Days este lider pe piata din Romania si un jucator cheie in industria de fashion din Europa de Est. Pentru ca zi de zi inspira si incurajeaza clientii sa se accesorizeze cu incredere in sine, Fashion Days este recunoscut ca trendsetter in tarile in care activeaza.Povestea Fashion Days a inceput in 2009, cand doi antreprenori elvetieni au pariat pe doua domenii provocatoare ce astazi au schimbat complet experienta de shopping a consumatorilor: moda si ecommerce-ul. Cele doua trenduri au evoluat impreuna, s-au potentat unul pe celalalt si au devenit astfel un produs complet: un shop online cu o varietate impresionanta de produse si branduri, accesibile oriunde si oricand.Pana in 2013, Fashion Days era un club inchis de shopping cu acces doar pe baza de invitatie, insa evolutia pietei si dorinta de a oferi acces la branduri de top tuturor consumatorilor de fashion au condus la schimbarea modelului de business, Fashion Days devenind o platforma pentru publicul larg, cu colectii noi in oferta, stocuri optimizate in-house si promisiunea de livrare a comenzilor in una-doua zile.Evolutia brandului a fost evidenta pentru clienti, iar beneficiile dedicate lor nu au intarziat sa apara. Un exemplu este lansarea, in 2013, a celei mai performante aplicatii mobile de fashion din Romania, Fashion Days fiind prima companie care a implementat posibilitatea platii cu cardul direct din aplicatie. Astazi, peste 36% dintre clientii Fashion Days utilizeaza lunar aplicatia de pe dispozitivele mobile, iar motivul e simplu: acestia sunt intr-o continua cautare de solutii rapide si la indemana pentru situatiile si nevoile lor de zi cu zi.Simplitatea si lipsa oricaror constrangeri de timp si loc sunt printre cele mai importante beneficii pe care le ofera shopping-ul online de fashion. In mod particular, clientii Fashion Days prefera sa cumpere de pe dispozitivele mobile deoarece, prin intermediul notificarilor primite in timp real, ei pot fi mereu la curent cu ultimele promotii si preturi la produsele dorite si adaugate in wishlist, cat si cu campanii speciale, derulate exclusiv in aplicatiile mobile.Din dorinta de a adresa o categorie mai larga de public si a oferi iubitorilor de moda optiuni pentru o diversitate de stiluri, Fashion Days a lansat, in 2014, ZEE LANE, brandul propriu ce cuprinde colectii pentru femei, barbati, copii, aliniate ultimelor trenduri in fashion.In 2016, a revolutionat industria shopping-ului online prin introducerea unor noi servicii, precum livrare si retur gratuite, dar si prin implementarea sectiunii Favorite (wishlist) in contul personal al fiecarui client.In acelasi an, Fashion Days a lansat optiunea Fit Finder, primul tool care recomanda, cu ajutorul unui algoritm complex, masurile potrivite pentru clienti. O premiera in toate cele trei tari, Fit Finder este disponibil pentru toate categoriile de imbracaminte si incaltaminte din shop.Toate aceste inovatii au dus la conturarea unei companii care nu seteaza doar tendintele in moda in randul consumatorilor, dar care ajuta la cresterea accelerata a industriei de fashion in cele trei tari in care brandul este prezent.Campania Black Friday din 2016 este doar un exemplu, Fashion Days inregistrand vanzari de 17 milioane de lei intr-o singura zi si un trafic de 2,5 ori mai mare fata de anul precedent.Revolutia in industria de fashion continua, pentru ca, pana la finalul lui 2017, Fashion Days va oferi clientilor posibilitatea de ridicare a comenzilor in cele 4.000 de puncte de livrare din toate cele trei tari.Inca de la inceput, Fashion Days si-a setat obiective indraznete: sa devina expert in industrie, o referinta in materie de diversitate a ofertei de produse si un trendsetter al inovatiilor tehnologice. Astazi, portofoliul Fashion Days numara peste 1.000 de branduri si numeroase beneficii high-tech menite sa ofere iubitorilor de moda experiente captivante de shopping.Fashion Days inspira oamenii sa depaseasca cu succes provocarile zilnice, incurajandu-i sa poarte si sa reflecte increderea in sine prin alegerea acelor articole vestimentare potrivite stilului lor personal. Dintr-o varietate de produse si brand-uri precum United Colors of Benetton, Guess, Le Coq Sportif, Pepe Jeans, Desigual, Diesel, Calvin Klein, Nike, Esprit, Love Moschino, Next, Mango si multe altele, portofoliul Fashion Days bifeaza orice stil pentru outfituri inspirate si personalizate in fiecare zi.