Gerovital, 50 de ani de excelenta romaneasca in cosmetica

Numele Gerovital a fost facut public pentru prima data in anul 1952, cand Prof. Dr. Ana Aslan a descoperit formula Gerovital H3. Momentul cheie in dezvoltarea revolutionarei solutii anti-imbatranire l-a reprezentat, insa, intalnirea din anul 1967 dintre Ana Aslan si Liviu Turdean, directorul general al companiei de produse cosmetice Farmec la momentul respectiv. In urma acestei intalniri, Liviu Turdean a hotarat sa transforme produsul adresat unui numar select de persoane intr-o solutie utila, accesibila tuturor romanilor. Astfel, in colaborare cu Ana Aslan a demarat la Cluj productia in masa a primelor creme cosmetice Gerovital. In prezent, Farmec este singurul producator al produselor cosmetice Gerovital.Tot ce a urmat in urmatorii 50 de ani s-a conturat intr-o poveste in care frumusetea, traditia si inovatia au devenit sinonime cu brandul Gerovital. In prezent, marca se poate mandri cu un amplu portofoliu, ce corespunde nevoilor specifice de ingrijire ale tuturor romanilor. De-a lungul timpului, specialistii Gerovital au elaborat noi game si linii de produse destinate ingrijirii tenului, parului si corpului. Astfel incat, astazi, cele 16 game de produse seteaza in fiecare zi standardele calitatii si eficientei.Printre gamele notorii, apreciate si iubite atat in tara, cat si peste hotarele acesteia se numara Gerovital H3 Evolution, Gerovital Plant, Gerovital H3 Derma+, Gerovital H3 Men, Gerovital Stop Acnee si linia lansata cu ocazia celebrarii a celor 50 de ani ai brandului - Gerovital H3 Derma+ Premium Care. Aceasta este o gama de dermatocosmetice elaborata in colaborare cu specialisti in domeniul sanatatii si care confera o ingrijire de top.De asemenea, in portofoliul brandului se regasesc game ce acopera diverse segmente de piata, precum cel al produselor de protectie solara, al produselor specializate, utilizate exclusiv in saloanele cosmetice sau al tratamentelor pentru par.Eficienta solutiilor Gerovital a atras de-a lungul timpului milioane de consumatori, dar si o serie impresionanta de premii, distinctii si certificari. Printre cele mai recente distinctii se numara titlul de Superbrand 2017, obtinut in urma unei evaluari in care au fost analizate peste 1500 de branduri. In plus, conform datelor Nielsen, Gerovital a fost desemnat atat in 2015, cat si in 2016, lider de piata pe segmentul produselor de ingrijire a tenului (cu o cota de piata valorica de 23,3% ) si pe cel al tratamentelor cosmetice pentru par (cu o cota de piata valorica de 25,9% ). In 2017, alte premii au completat palmaresul brandului. Astfel, la nici 4 luni de la lansare, 3 produse antirid din gama Gerovital H3 Evolution au fost desemnate "Produsul Anului 2017", in cadrul competitiei ce a vizat in primul rand gradul de inovatie, dar si aportul pe care il aduce produsul in imbunatatirea vietii consumatorilor.In afara de aprecierea neconditionata locala, Gerovital este foarte apreciat si la nivel international. Romanii aleg cu incredere aceste solutii pentru a le face cadou persoanelor dragi de acasa sau de peste peste hotare, iar turistii ce vin in tara sunt cuceriti de prestigiul si de raportul corect calitate - pret al acestora. De asemenea, produsele brandului sunt prezente in aproximativ 30 de tari, de pe toate continentele, fiind extrem de competitive si adaptandu-se la cerintele si exigentele tuturor acestor piete.Votul de incredere acordat de romani brandului a fost principalul motiv pentru care in 2016 Farmec a deschis la Bucuresti primul magazin Gerovital. In decurs de un an, alte 10 spatii comerciale proprii au fost inaugurate in cele mai importante centre urbane din tara, astfel incat toti iubitorii brandului sa poata beneficia oricand de solutiile preferate de ingrijire.Extinderea pe noi segmente de piata, procesele de modernizare si inovare continua, dar si ambitia cu care abordeaza viitorul au facut din Gerovital un adevarat simbol al eficientei si performantei si un reper pe piata romaneasca. Insa, Gerovital este mult mai mult decat cel mai apreciat brand romanesc, este o adevarata valoare, transmisa din generatie in generatie si pastrata cu pretuire de fiecare familie.