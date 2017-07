Inovatie pentru apa Borsec: consumatorul, primul care atinge dopul sticlei

Material sustinut de Superbrands

Borsec este un produs premium, nu doar datorita evidentelor sale calitaţi naturale, ci si datorita tehnologiilor de ultima ora pe care le utilizeaza compania Romaqua Group in procesul de imbuteliere. Deosebit de important este si faptul ca, datorita tehnologiilor moderne de captare si imbuteliere, apa minerala naturala Borsec nu este supusa, in niciun fel, riscului contaminarii. Noua tehnologie, in care s-a investit masiv, impiedica orice intervenţie umana asupra apei in procesul de producţie, de la captarea si transportul apei minerale naturale de la izvor la locul de imbuteliere si pana la sticla care va ajunge pe raft. Practic, apa minerala naturala Borsec vede lumina zilei numai in sticla. In plus, am ales sa oferim consumatorilor o originalizare suplimentara prin aplicarea unui sigiliu pe dopul sticlei. insa, aceasta nu a fost singura modificare de care a beneficiat sticla de apa minerala naturala Borsec. Pentru a sublinia si mai mult imaginea premium a apei, am inlocuit eticheta de hartie cu o eticheta moderna, eleganta, transparenta. Desi este din plastic, sigiliul pare metalic datorita printului de calitate si a culorii speciale metalizate, perforatiile speciale permitand indepartarea usoara, in totalitate, a acestuia, o data cu desfacerea sticlei. Argumentul cel mai important a fost: “Esti primul care pune mana pe dop!” in acest fel, consumatorul are siguranta deplina ca este primul care desface dopul, ca apa lui preferata este exact asa cum provine din acvifer, absolut fara nicio interventie din exterior.Borsec un produs extrem de valoros, unul dintre cele mai mari branduri ale Romaniei, si, chiar daca tentatia este mare, stim sa protejam brandul vedeta din portofoliul companiei. Ne-am dorit siguranta deplina pentru consumatorii nostri, siguranta ca apa lor pretioasa ramane intacta pe tot parcursul verigilor intermediare. Apa Borsec nu poate fi contrafacuta, exista multe elemente de siguranta, plus ca avem consumatori fideli care cunosc bine gustul apei si ne-ar aduce la cunostinta imediat! Mai trebuie sa fac o precizare, verificati cu mare atentie eticheta. in ordinea ascendenta a calitatii, exista trei categorii de apa imbuteliata, apa de masa, apa de izvor si apa minerala naturala. Calitatea cea mai buna o are apa minerala naturala, atat plata, cat si carbogazoasa, fiind si cel mai strict reglementata. Iata de ce, nu este suficient sa spunem doar apa plata. Mi-ar placea sa ne obisnuim sa spunem si sa cerem apa minerala plata si apa minerala carbogazoasa.Fiind liderul detasat al pietei de ape minerale naturale si avand reputatia cea mai ridicata, consumatorii nostri fideli au remarcat imediat schimbarea si ne-au multumit pentru efortul sustinut in a le garanta protectia suplimentara a apei lor preferate.Anul trecut am sarbatorit 210 ani de cand se imbuteliaza la nivel industrial Regina Apelor Minerale Borsec. Este o traditie frumoasa, puţine branduri in lume putandu-se lauda cu o asemenea longevitate. Istoria apei Borsec incepe acum doua milenii, cunoasterea izvoarelor Borsecului datand inca de pe vremea romanilor, care le-au descoperit dupa cucerirea Daciei. Deja in secolul al XVIII-lea Borsecul era renumit ca staţiune balneo-climaterica datorita calitaţilor terapeutice ale apelor sale minerale, bolnavi din toate parţile Europei venind la Borsec pentru tratament. Anul 1803 se leaga de povestea vienezului Valentin Gunther, care, band din apa Borsecului, se vindeca miraculos de o boala considerata incurabila la acea vreme. Uimit si sedus de calitatile sale, acesta isi propune sa convinga o ruda a sa, consilier municipal la Viena, sa toarne minunea in sticle si sa o faca accesibila lumii intregi. Consilierul se numea Anton Zimmethausen, care in 1805 isi muta resedinţa la Borsec si incepea o ampla campanie de construcţii de drumuri si a unei fabrici de sticla, ajutat de Eisner, un experimentat sticlar. Pentru vienezul Zimmethausen, Borsecul si fabrica de imbuteliere a apei a reprezentat visul implinit al vieţii sale. Punctul temporal care marcheaza inceputul imbutelierii industriale a apei minerale naturale Borsec este 1806, cand Zimmethausen si Eisner incep imbutelierea industriala a apei. Trei milioane de litri de apa minerala erau imbuteliaţi si transportaţi cu carele in Transilvania, Moldova, Muntenia, Ungaria si Viena. Ideea de continuitate si permanenţa este subliniata si de faptul ca, in 211 ani, la Borsec s-au imbuteliat peste 35 miliarde de litri de apa minerala naturala.Insusi imparatul Franz Josef i-a acordat apei minerale naturale Borsec acest titlu, pe care-l poarta cu mandrie si astazi. Decernarea premiilor a avut loc la Palatul Hansen, actualul hotel Kempinski, construit special pentru Expozitia internationala din 1873 de la Viena.Borsec este cel mai titrat brand de apa minerala din Romania. Am putea enumera zeci si zeci de premii, titluri si distinctii. Cele mai importante ar fi: „Cea mai buna apa minerala din lume”, distinctie obtinuta in anul 2004 la cea mai importanta competiţie de profil din Statele Unite. Borsec este cel mai de incredere brand in categoria apelor minerale naturale, castigand titlul Trusted Brand de zece ori consecutiv. De asemenea, a fost votat Superbrand la fiecare editie Consumer Superbrands organizata in Romania.