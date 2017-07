FAN Courier livreaza o campanie care mizeaza pe sinceritate si nu pe indicatori de business

Material sustinut de Superbrands

O zi obisnuita? Cand o masina FAN sta la aceeasi coada cu toti cei care pleaca la mare. Cand in febra reducerilor toate magazinele online vor sa vanda, iar tu esti cel care livreaza cel mai mult. Cand esti aproape de livrare si zona in care esti tocmai si-a schimbat sensul de circulatie, dar GPS-ul nu stie asta inca. Cand ai ajuns intr-un sat la marginea Romaniei si nu exista nici semnal, nici drum asfaltat. Cand opresti o banda intreagaᅩ de colete pentru ca unul... are personalitate dar nu are ambalaj corespunzator.O zi obisnuita este despre cele mai neobisnuite situatii, de cele mai multi ori neprevazute, care apar in drumul nostru. Strabatem Romania in lung si in lat si pentru ca nicio zi nu seamana cu alta, iar noi am vrut sa le aratam clientilor nostri povestea din spatele unei livrari, mici felii de viata din realitatea FAN Courier. Asa am creat o serie de ilustratii si animatii care te poarta intr-o navigatie urbana: de luni pana vineri sub semnatura oficiala ”O campanie inspirata din fapte reale, livrata cu o doza de umor de FAN Courier.”Pentru ca suntem cei mai mari, intalnim cele mai multe obstacole, mai multe situatᅩii neprevaᅩzute, neobisᅩnuite care apar sᅩi care nu tin de noi.Toate acestea ingreuneaza procesul de livrare. Noi sᅩtim asta, dar clientii nu se gandesc la aceste situatii si s-au obisnuit sa arate cu degetul.Nu ne-am dorit o campanie clasica de imagine care sa vorbeasca despre leaderul categoriei si nici sa ne laudam cu reusitele companiei in cei 19 ani de adevarate provocari, ci ne-am propus sa construim o campanie despre viata adevarata, cea din spatele unei livrari. Am tinut mult sa le spunem oamenilor asa cum sunt lucrurile de fapt, le-am dramatizat in mod comic cu ajutorul unor episoade de animatie care in cele din urma se vor transforma intr-un scurtmetraj.Sa le aratam tuturor ca drumul pana la destinatie nu e deloc simplu cand transporti peste 150.000 de expeditii pe zi. Vorbim de Romania, unde pana si Mos Craciun intarzie, iar vinerea ajungi mai repede in Dubai decat in Predeal. Altfel spus, multe livrari, multe provocari.Cand livrarea intarzie, e usor sa arunci vina pe cineva. Mai greu e sa iti imaginezi cum arata ziua unui curier obisnuit. Aici intervenim noi.Noua campanie de imagine inspirata din viata de zi cu zi a curierilor este livrata cu o doza de umor la nivel national: Bucuresti, Cluj, Timisoara, Iasi, Constanta, Sibiu, Oradea.In plus, ne-am dorit sa cream o campanie cu si pentru curierii nostri. Vrem sa le aratam ca ii intelegem si le apreciem rabdarea. E timpul sa o faca si ceilalti.Leaderul este cel caruia ii revine obligatia de a educa piata. De cele mai multe ori brandurile comunica pentru ca vor sa vanda sau sa convinga, noi ne-am dorit sa gasim un mod transparent de a prezenta culisele unei livrari, cu bune si cu rele, dar mai ales, cu umor.Sigur, doar un super brand isi poate asuma o astfel de transparenta si deschidere. Si sigur, doar un super brand poate invita la un astfel de dialog.Am anticipat valul de comentarii negative pe care urma sa il primim pe pagina noastra de Facebook. In acelasi timp ne-am asumat rolul de a educa categoria, iar asta inseamna curaj din partea noastra.Intr-o era in care promisiunile si campaniile traditionale de brand nu mai au nicio relevanta pentru vremurile noastre, ne-am dorit sa cream o campanie autentica si sa impartasim cateva dintre dificultatile pe care le intalnesc oamenii de la FAN Courier la tot pasul, pentru a pune in perspectiva tot ce reusesc sa faca, in ciuda lor. Este o campanie sincera care nu livreaza mai mult decat provocarile noastre, ale tuturor.Exact asta ne-am dorit sa evitam. Nu ne dorim familia perfecta, zambetul perfect si nici promisiunile clasice de categorie. Nu am vrut sa vindem sau sa ne vindem, ne-am dorit sa fim alaturi de echipa noastra. Nu toate intamplarile din viata curierilor sunt niste aventuri pline de haz. Problemele lor sunt, de multe ori, problemele noastre, ale tuturor. Tocmai de aceea, am creat o campanie buna de descretit fruntile.Campania se desfasoara la nivel national in 7 orase si implica formate de tot felul: de la campanii de outdoor la web-banners si bineinteles episoade scurte de animatie.Inca lucram la aceasta campanie si ne pregatim pentru lansarea primului scurtmetraj de animatie ”O zi obisnuita” pe care il vom difuza in premiera la Marele Picnic ShortsUP la sfarsitul acestei luni.Fiecare plansa ilustrata si animata antreneaza o echipa de 10 oameni specializati pe segmentul lor si un timing de implementare de pana la o luna. Sau altfel spus, avem 6 luni de lucru activ pentru a lansa primul scurtmetraj din istoria noastra ca si companie si probabil si din industria de curierat romanesc.Offline: OOH, cinema, radio si events.Online: Web-banners campaign, pagina noastra de Facebook, Youtube.Campania a starnit un val de reactii din partea clientilor, unele pozitive, altele negative, iar altele constructive. Curierii nostri au devenit ambasadorii brandului in mediul online si au inceput sa impartaseasca din propria initiativa informatii din teren in care incercau sa le arate clientilor care sunt provocarile pe care le intalnesc.A fost prima campanie care a condus catre un dialog natural pe scena online, un dialog intre clienti si curieri. Sute de comentarii si organic likes au aparut pe pagina noastra, in tot acest timp noi am favorizat si incurajat acest schimb de idei.Unii clienti au inceput sa sustina si sa recomande curierii nostri si din proprie initiativa au postat pe pagina lor de Facebook fotografii cu oameni din echipa noastra in care le multumeau pentru anii de profesionalism.Repet, natural, organic si fara sa cerem o astfel de implicare din partea clientilor sau din partea echipei noastre.Ne pregatim pentru relansarea paginii de Instagram, dar pentru asta trebuie sa ne dati follow ca sa aflati.