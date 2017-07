Digital Banking in Romania. Acum este momentul potrivit

Dosare Juridice - Banking

Un mediu sigur care sa permita identificarea unica si de incredere a clientilor si siguranta datelor personale ale acestora;

Un instrument sigur de comunicare la distanta;

Un mediu durabil de stocare pentru inregistrarea si pastrarea contractelor (adica a continutului acestora si a acordului partilor) (3) ; si

Posibilitatea tehnica de a semna contractele relevante si de a asigura faptul ca aceste contracte astfel semnate sunt admisibile ca probe in instanta.

Potrivit acestei reglementari, se doreste ca identificarea electronica si serviciile de incredere - si anume semnaturile si sigiliile electronice, marcile temporale, serviciile de distributie electronica si serviciile de autentificare a site-urilor internet - sa beneficieze de piata unica UE, asigurand tratamentul juridic uniform in cadrul UE, acordand documentelor semnate electronic aceleasi efecte juridice ca in cazul documentelor pe hartie cu semnatura olografa.Regulamentul eIDAS specifica faptul ca efectele juridice ale unei semnaturi electronice (indiferent de categoria acesteia) si admisibilitatea sa ca proba in instanta nu pot fi negate numai pentru ca este in forma electronica sau pentru ca nu respecta integral cerintele privind semnaturile electronice calificate. Regulamentul eIDAS prevede, de asemenea, ca semnaturile electronice calificate au efectele juridice ale semnaturilor olografe. In plus, semnaturile electronice calificate bazate pe certificate calificate emise de un stat membru sunt recunoscute ca atare in toate celelalte state membre.In baza prevederilor Regulamentului eIDAS (aplicabil direct in toate statele membre si care prevaleaza asupra oricarei legi nationale contradictorii fata de acesta) si ale legislatiei din Romania privind contractele la distanta, institutiile de credit din Romania au posibilitatea legala de a furniza anumite servicii bancare (1) prin platforme online/electronice (2) .Contractarea online este insotita si anumite obstacole tehnice. Platformele electronice puse la dispozitie de institutiile de credit ar trebui sa ofere, printre altele:Cele mai multe dintre aceste aspecte pot fi acoperite din perspectiva tehnica. In ceea ce priveste ultimul punct de mai sus, pot fi identificate anumite dificultati, dar acestea nu se refera la validitatea contractelor, ci, mai degraba, la folosirea anumitor tipuri de informatii ca probe (si anume ceea ce este relevant in cazul disputelor care au loc pe durata unui contract sau in executarea silita a acestuia) - in special pentru ca legislatia din Romania era oarecum inconsecventa inainte de intrarea in vigoare a Regulamentului eIDAS. Pentru ca aceste contracte sa aiba aceleasi efecte juridice precum actele sub semnatura privata, inclusiv din perspectiva admisibilitatii ca proba a acestora, contractele electronice trebuie sa fie in forma scrisa, inregistrate pe un mediu de stocare durabil si semnate de banca, precum si si de client, cu semnaturi electronice calificate (in cazul clientilor-persoane fizice sau al reprezentantilor autorizati ai persoanelor juridice) sau cu sigilii electronice (in cazul persoanelor juridice).Un contract digital nu include intotdeauna semnaturile electronice corespunzatoare, incheierea contractului fiind confirmata prin alte mijloace digitale, precum confirmarea online a contractului prin apasarea unui buton dintr-o platforma online (4).In baza Regulamentului eIDAS, furnizorii de servicii de incredere, precum Cryptomathic, IDnow, Connective, DocuSign si Adobe (5) ofera solutii digitale care pot fi integrate in platforma online a unei banci si care permit clientilor sa aplice semnaturi electronice avansate si/sau calificate. Unele institutii de credit din UE au implementat deja solutii pentru folosirea semnaturilor si a sigiliilor electronice, atat pentru clientii persoane fizice, cat si juridice. Aceste servicii suplimenteaza facilitatile uzuale ale platformelor de internet/online banking, permitand clientilor sa acceseze servicii bancare exclusiv online, fara sa fie nevoie sa fie prezenti fizic la ghiseele bancii.Toate posibilitatile de mai sus (si multe altele) creeaza perspectiva digitalizarii suplimentare a sistemului bancar din UE. Din informatiile noastre, exista interes atat din partea bancilor, cat si a clientilor de a accesa online produse bancare. Interesul antreprenorilor fata de domeniul tehnologiei financiare si alternativele pe care companiile din domeniul tehnologiei financiare pot sa le ofere sistemului bancar traditional pot de asemenea sa stimuleze bancile sa adopte astfel de noi tehnologii.---------------------Regulamentul eIDAS stabileste trei categorii de semnaturi electronice, in functie de gradul de incredere al identitatii semnatarului, respectiv semnaturi electronice (i) simple, (ii) avansate si (iii) calificate. Ultima categorie corespunde semnaturilor electronice extinse reglementate de legislatia din Romania.Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori interzice in mod specific incheierea contractelor de credit ipotecar pentru persoane fizice la distanta sau in afara spatiilor destinate activitatilor comerciale.Conform deciziei Curtii de Justitie a Uniunii Europene in cazul nr. C - 375/15 din data de 25 ianuarie 2017, un portal web indeplineste cerintele unui mediu de stocare durabil daca utilizatorul poate sa inregistreze informatiile care ii sunt adresate personal, astfel incat aceste informatii sa fie accesate si reproduse in mod identic, pentru o perioada adecvata, fara a permite modificarea unilaterala a continutului acestora.Conform deciziei Curtii de Justitie a Uniunii Europene in cazul nr. Un articol semnat de Mihai Dudoiu (mihai.dudoiu@tuca.ro), Partener al Tuca Zbarcea & Asociatii, si Patricia Enache (patricia.enache@tuca.ro), Managing Associate al Tuca Zbarcea & Asociatii,