Oferte cu pret neobisnuit de scazut: fara limita inseamna fara reguli?

Dosare Juridice - Achizitiile Publice

Un articol semnat de Iuliana Leon, Avocat senior al Tuca Zbarcea & Asociatii







De aceea, in absenta unei definitii legale a conceptului de oferta cu un pret sau cost neobisnuit de scazut, se ridica intrebarea: care sunt circumstantele la care se vor raporta autoritatile contractante atunci cand vor decide ca o anumita oferta are un pret sau cost neobisnuit de scazut. In continuare, in ce situatii o autoritate contractanta poate sau ar trebui sa aiba indoieli cu privire la sustenabilitatea unei oferte cu pret sau cost aparent neobisnuit de scazut? In fine, orice oferta cu un pret sau cost neobisnuit de scazut este automat si nesustenabila?Finalitatea acestor intrebari este ca ofertantul care a depus o oferta cu un pret sau cost aparent neobisnuit de scazut sa aiba posibilitatea sa demonstreze ca oferta sa este serioasa, iar contractul va fi executat in conditii corespunzatoare pentru autoritatea contractanta.Dispozitiile legale stabilesc un proces in doua etape in legatura cu ofertele cu un pret sau cost (aparent) neobisnuit de scazut. In prima etapa, pe baza anumitor elemente, aratate mai jos, autoritatea contractanta apreciaza ca o oferta are un pret sau cost aparent neobisnuit de scazut in raport cu lucrarile, produsele sau serviciile care constituie obiectul contractului de achizitie publica care urmeaza a fi atribuit. In acest caz, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita ofertantului clarificari cu privire la pretul sau costul propus. In a doua etapa, autoritatea contractanta decide, pe baza clarificarilor primite, daca oferta prezinta un pret sau cost neobisnuit de scazut (situatie in care oferta este respinsa ca inacceptabila) sau nu (situatie in care nu este respinsa prin raportare la acest aspect).Ca o prima observatie, comisia de evaluare este cea care constata care dintre elementele de pret sau cost ale unei oferte sunt aparent neobisnuit de scazute, prin raportare la preturile pietei. In acest sens, utilizeaza ca referinte informatii cum ar fi buletine statistice sau cotatii ale burselor de marfuri, comisia de evaluare urmand sa solicite ofertantului in cauza explicatii cu privire la posibilitatea indeplinirii contractului in conditiile de calitate impuse prin documentatia de atribuire.Pe langa noutatea ca autoritatile contractante sa aiba un rol activ in cunoasterea pietei prin utilizarea unor informatii statistice sau preturi practicate pe bursele de marfuri si independent de lipsa unor astfel de informatii, pretul care pare neobisnuit de scazut se impune a fi analizat si clarificat in detaliu. Lista clarificarilor poate viza diferite aspecte, printre care fundamentarea economica a modului de formare a pretului, prin raportare la procesul de productie, serviciile prestate sau metodele de constructie utilizate, solutiile tehnice adoptate si/sau orice conditii deosebit de favorabile de care beneficiaza ofertantul pentru furnizarea produselor, prestarea serviciilor ori executarea lucrarilor, precum si originalitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor propuse de ofertant. Mentionam ca, desi reglementata neexhaustiv, lista aspectelor care pot fi clarificate nu este doar indicativa si nu acorda, asadar, autoritatilor contractante libertatea de a stabili care sunt elementele pertinente de luat in considerare inainte de a respinge o oferta care pare neobisnuit de scazuta (a se vedea Hotararea din 29 martie 2012 pronuntata de Curtea de Justitie a Uniunii Europene in cauza C-599/10, par. 30).O alta observatie vizeaza faptul ca legiuitorul national a lasat autoritatilor contractante o marja de apreciere considerabila, dar care, in practica, pentru a produce efectele asteptate, trebuie dublata de o posibilitate efectiva a autoritatilor contractante de a verifica informatiile/documentele transmise de ofertanti.In concluzie, cu privire la circumstantele la care se vor referi autoritatile contractante cand vor decide ca o anumita oferta are un pret sau cost neobisnuit de scazut, acestea nu ar trebui analizate in principal prin raportare la valoarea estimata a contractului, fie si doar pentru ca intre momentul publicarii anuntului de participare si momentul solicitarii de a justifica pretul sau costul aparent neobisnuit de scazut pot interveni fluctuatii ale pietei de profil sau pentru ca modul de calcul concret al valorii estimate a contractului nu reflecta intotdeauna in mod corespunzator realitatile existente in piata de profil. Mai degraba, circumstantele la care ar trebui sa se raporteze autoritatile contractante ar trebui sa priveasca particularitatile ofertei care are un pret sau cost aparent neobisnuit de scazut, analiza care ar trebui sa fie validata, in masura in care este posibil, de preturile practicate pe piata de profil. Ca o consecinta, nici diferentele de pret intre ofertele depuse in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire si nici comparatia cu pretul practicat de contractantul actual nu ar trebui privite drept criterii determinante in stabilirea sustenabilitatii unei oferte (a se vedea Hotararea din 26 ianuarie 2017, TV1 impotriva Comisiei, T-700/14, disponibila in limba franceza si limba greaca "[...] o oferta poate fi mai ieftina decat alta fara a fi anormal de scazute", paragraful 58).Nu in ultimul rand, ar putea autoritatea contractanta sa nu solicite clarificari cu privire la pretul prezentat de un anumit ofertant, care ar fi declarat castigator, in conditiile in care are obligatia de a solicita clarificari cu privire la modul de formare a pretului numai in cazul in care considera ca pretul este aparent neobisnuit de scazut? Credem ca, in cazul in care, raportat la specificul procedurii si caracteristicile pietei, autoritatea contractanta nu considera necesar a se angaja intr-o evaluare detaliata a pretului prezentat de ofertantul respectiv pentru a analiza daca este, in primul rand, aparent neobisnuit de scazut, ea nu este obligata sa procedeze la o asemenea analiza. Insa, credem ca acest fapt nu exonereaza autoritatea contractanta de obligatia de a argumenta motivele care i-au format convingerea ca nu sunt circumstante care sa ii creeze o indoiala sau dubiu ca pretul ar fi putut fi considerat neobisnuit de scazut, la momentul evaluarii.