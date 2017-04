Consecintele penale care pot decurge in urma controlului Curtii de Conturi

Dosare Juridice - Drept penal al afacerilor

Un articol semnat de Alexandru Gogoneata, Avocat de drept penal al Tuca Zbarcea & Asociatii

Curtea de Conturi exercita functia de control asupra modului de formare, administrare si intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public, furnizand Parlamentului si respectiv, autoritatilor publice deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale rapoarte privind utilizarea si administrarea acestora.In situatiile in care, in urma controlului exercitat, se constata existenta unor fapte pentru care exista indicii ca au fost savarsite cu incalcarea legii penale si ca au cauzat producerea unui prejudiciu fondurilor publice sau patrimoniului public, Curtea de Conturi sesizeaza organele in drept pentru asigurarea valorificarii constatarii si informeaza entitatea audiata.Raportul de control intocmit de Curtea de Conturi va constitui actul de sesizare a organelor de urmarire penala, indeplinind atat rolul de informare a organului judiciar despre savarsirea unei fapte de natura penala, cat si acela de temei legal pentru a declansa inceperea urmaririi penale cu privire la fapta in rem.In situatia in care in urma controlului se va stabili un prejudiciu, Curtea de Conturi va dispune masura recuperarii acestuia, fiind in sarcina entitatii auditate sa puna in aplicare procedurile legale de recuperare a prejudiciului. Astfel, organele de conducere ale persoanei juridice controlate, in vederea recuperarii prejudiciului, vor avea obligatia de a introduce o actiune in raspundere civila delictuala impotriva persoanelor care au participat la luarea deciziilor prin care persoana juridica a fost prejudiciata.Nerecuperarea prejudiciilor, ca urmare a nedispunerii si a neurmaririi de conducerea entitatii a masurilor transmise de Curtea de Conturi, constituie infractiune, conform dispozitiilor art. 64 din Legea Nr. 94/1992.O situatie atipica este intalnita in momentul in care in urma controlului se constata ca incheierea unui anumit contract, desi efectuata fara incalcarea vreunui text de lege, este considerat ineficace in raport de activitatea persoanei juridice controlate.Prin urmare, va reveni in sarcina entitatii audiate sa puna in aplicare procedurile legale de recuperare a prejudiciului produs prin incheierea contractului inutil prin promovarea unei actiuni in raspundere delictuala impotriva persoanelor vinovate. O astfel de actiune va trebui sa indeplineasca toate conditiile raspunderii civile delictuale, dupa cum urmeaza: fapta ilicita, prejudiciul, legatura de cauzalitate si vinovatia. In lipsa oricareia dintre cele 4 conditii, actiunea in raspundere delictuala urmeaza a fi respinsa.In concluzie, cel putin teoretic, ar putea fi atrasa raspunderea penala a conducerii entitatii auditate pentru nerecuperarea prejudiciului in conditiile in care raportul de control nu va cuprinde textul de lege incalcat care sa conduca la identificarea faptei ilicite, conditie esentiala pentru promovarea unei actiuni in raspundere delictuala.Totusi, ca masura de preventie, este necesar ca persoanele din conducerea entitatii sa actioneze cu buna-credinta cu prilejul formularii actiunii in raspundere delictuala si sa depuna toate diligentele in vederea recuperarii prejudiciului stabilit in urma controlului Curtii de Conturi.