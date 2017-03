Legislatia jocurilor de noroc la distanta din Romania. Perspective de viitor

Dosare Juridice - Gambling

prin selectia aleatorie a rezultatelor evenimentelor care fac obiectul jocului, indiferent de modul de producere a acestora

In Romania, desi jocurile de noroc la distanta au fost reglementate inca din decembrie 2010, primul cadru de reglementare functional s-a conturat abia in urma eforturilor legislative din perioada 2015 - 2016. Rezultatul final este intr-o mare masura datorat eforturilor Oficiului National pentru Jocuri de Noroc (ONJN), care a reformat cadrul legislativ pe baza unui dialog purtat cu toate partile interesate, respectiv asociatiile reprezentand operatorii de jocuri de noroc online, precum si cu institutiile statului implicate in urmarirea, verificarea sau sanctionarea unor activitati conexe industriei. Cadrul actual de reglementare acopera nevoile exprimate de partile interesate, conducand la o crestere a acestui sector.In prezent, putem afirma ca Romania s-a aliniat reglementarilor din alte state de succes in acest domeniu, precum Malta, Danemarca sau Marea Britanie, avand o legislatie moderna, eficienta, corecta si complet functionala.In acord cu alte opinii exprimate de partile interesate din industrie, consideram ca legislatia actuala poate fi in continuare imbunatatita. O prima imbunatatire ar putea fi adusa cu privire la regimul fiscal aplicabil veniturilor obtinute de catre jucatori din activitatile de jocuri de noroc online, respectiv prin introducerea unor norme privind retinerea la sursa a impozitului pe venit, pentru o mai buna si mai eficienta colectare a acestor taxe de catre statul roman.De asemenea, pentru a permite dezvoltarea organica a pietei de jocuri de noroc la distanta si pentru a favoriza o concurenta sanatoasa intre operatori, legiuitorul va trebui sa gaseasca unele solutii pentru a permite altor operatori interesati intrarea pe piata locala. O posibilitate ar fi ca legiuitorul roman sa aprobe o reglementare similara cu Legea Nr. 124/2015, destinata operatorilor care au pierdut scurta oportunitate oferita de aceasta lege. Un asemenea efort ar depasi insa capacitatea de legiferare a ONJN-ului, fiind necesar un act normativ aprobat de Parlament, care sa garanteze operatorilor interesati exonerarea de orice raspundere penala sau fiscala, similar celei prevazute de Legea Nr. 124/2015, chiar daca o asemenea solutie va fi oferita contra unor taxe mai mari decat cele prevazute de legea din 2015.In prezent, accelerarea dezvoltarii tehnologice conduce nu doar la imbunatatirea serviciilor operatorilor de jocuri de noroc online, ci si la aparitia unor noi tipuri de jocuri. Autoritatile de reglementare din domeniu au actualmente misiunea dificila de a implementa reglementari care sa acopere in mod corespunzator dezvoltarea continua a acestei industrii.Ultimii ani au adus in atentia publicului mai multe produse de divertisment catalogate drept "jocuri de indemanare", care se desfasoara prin intermediul unor platforme online. Principalele tipuri de jocuri de acest gen sunt Daily Fantasy Sports games (DFS) si Electronic Sports.Desi la aceasta data nu exista platforme de DFS sau Electronic Sports care sa fie oferite in mod activ jucatorilor romani, avand in vedere amploarea fenomenului si problemele ridicate de institutiile de reglementare din domeniu din alte jurisdictii, consideram utila o analiza a acestor tipuri de joc din perspectiva legislatiei aplicabile in Romania.DFS este un joc online in care participantul isi poate crea propria echipa virtuala, aflandu-se in competitie cu alte echipe create de ceilalti participanti. Echipa unui participant este construita alegand jucatori reali din ligi sau competitii existente in lumea reala. Dupa fiecare joc, anumiti jucatori vor primi puncte pentru realizarile din meciurile reale jucate (goluri, assist-uri, pase, cartonase, aparari de succes, etc.). Suma punctelor castigate de toti jucatorii unei echipe virtuale va fi rezultatul echipei respective. DFS poate fi jucat fie gratuit, fie in schimbul unei taxe de participare care ofera participantului sansa unui castig considerabil. Premiile sunt impartite similar sistemului de poker, suma totala fiind impartita intre cei mai buni jucatori, cu exceptia comisionului retinut de catre organizator. Desi acest tip de joc se bazeaza in principal pe indemanarea jucatorului, in anumite jurisdictii a fost asimilat jocurilor de noroc datorita existentei unor factori asupra carora participantul nu are niciun control.Electronic Sports este un nou segment de jocuri online cu caracter competitiv in care doi sau mai multi participanti concureaza unul impotriva celorlalti (sau in echipe), avand control asupra modului de desfasurare a jocului respectiv. Mai precis, in segmentul de Electronic Sports, concurentii controleaza unitati sau echipe de unitati, directionand actiunile acestora in functie de strategia aleasa si de propria indemanare. Competitiile presupun o taxa de participare din partea jucatorilor, care concureaza pentru premii importante in bani. Desi toate jocurile eSports se bazeaza in mare masura pe gradul de indemanare al jucatorului, unele jurisdictii (precum Japonia) au asimilat unele tipuri de eSports jocurilor de noroc, fiind interzisa organizarea acestora fara o licenta speciala. De asemenea, in alte jurisdictii a fost ridicata problema existentei unui anumit RNG (random-number-generator) in platforma jocului, imprimand astfel jocului un element de hazard in momente critice.Conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului Nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, prin joc de noroc se intelege acea activitate "care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: se atribuie castiguri materiale, de regula banesti, ca urmare a oferirii publice de catre organizator a unui potential castig si a acceptarii ofertei de catre participant, cu perceperea unei taxe de participare directe sau disimulate, castigurile fiind atribuite in baza regulamentului de joc aprobat de Oficiul National pentru Jocuri de Noroc, denumit in continuare O.N.J.N.," (s.n.).Asadar, jocul de noroc implica in principal (1) o miza din partea jucatorului, constand intr-o taxa de participare; (2) un potential castig pentru jucator; si (3) o selectie aleatorie a rezultatelor evenimentelor. Daca aceste elemente nu sunt indeplinite cumulativ, activitatea respectiva nu va fi considerata joc de noroc.Primele doua conditii nu ridica mari probleme, fiind usor de verificat de la caz la caz. Cu toate acestea, ca si in cazul altor reglementari, legislatia jocurilor de noroc din Romania nu clarifica in ce masura interventia participantului in concurs afecteaza elementul aleatoriu al jocului respectiv, a treia conditie fiind adesea cea dezbatuta in literatura de specialitate.Legislatia din Romania nu face distinctie intre diferite niveluri de hazard sau valoarea interventiei participantului in anumite momente. Mai precis, prin formularea larga a articolului 3 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr. 77/2009, legiuitorul asimileaza jocurilor de noroc orice activitate care implica un element de hazard, aleatoriu, indiferent de gradul de afectare a rezultatului final.Din aceasta perspectiva, DFS ar putea fi considerat un joc de noroc sub legea romana, deoarece obtinerea rezultatelor se bazeaza si pe elemente de hazard, in ciuda faptului ca jocul este in principal unul bazat pe cunostintele si indemanarea participantilor.In ceea ce priveste industria de eSports, desi nu toate jocurile pot fi asimilate jocurilor de noroc, cele care includ un sistem RNG la baza, care poate influenta unele faze ale jocului, ar putea fi considerate jocuri de noroc in masura in care sunt indeplinite si celelalte conditii prevazute de lege.In ceea ce priveste posibilitatea organizarii si exploatarii in mod legal a acestor tipuri noi de jocuri sub actuala reglementare, legiuitorul a prevazut o posibila extindere a tipurilor de jocuri din industrie, reglementand in art. 10 alin. (1) lit. (o) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr. 77/2009 posibilitatea obtinerii unei licente pentru "orice alte tipuri de jocuri de noroc, respectiv jocuri noi sau combinatii de jocuri definite la lit. a)-n)".In data de 24 ianuarie 2017, Malta a aprobat Regulamentul privind Jocurile de Indemanare, prin care este reglementata obtinerea unor licente separate pentru jocurile bazate pe cunostintele si indemanarea jucatorilor. Noul cadru legislativ implementat in Malta acopera nevoile de reglementare ale acestor noi tipuri de joc, fiind un model de urmat de catre jurisdictiile care vor dori sa deschida la randul lor in mod oficial piata pentru asemenea activitati.Cristian RADU, Partener alGabriel IANCULESCU, Avocat al Tuca Zbarcea & Asociatii