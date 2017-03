Noul sistem de preventie in procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica si rolul ANI

Dosare Juridice - Dreptul penal al afacerilor

Strategia pentru Prevenirea si Sanctionarea Conflictelor de Interese, a Incompatibilitatilor si a Averilor Nejustificate 2016-2020, ce are la baza si recomandarile exprimate in rapoartele GRECO[1] si MCV[2], are ca prim obiectiv specific "Prevenirea conflictului de interese in achizitiile publice."In luna octombrie 2016 a fost promulgata Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica.Potrivit acestei legi, in cadrul ANI, se va constitui un sistem informatic integrat pentru prevenirea si identificarea potentialelor conflicte de interese, ce se va denumi "Sistemul preventie".Sistemul preventie va opera cu baze de date colectate prin formularele de integritate din SEAP si cu informatiile necesare gestionate, potrivit legii, de Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne si de Oficiul National al Registrului Comertului.Un prim element de noutate este reprezentat de faptul ca verificarea se va face ex ante, din perspectiva situatiilor care pot genera conflicte de interese in cadrul procedurilor initiate prin sistemul electronic de achizitii publice, astfel incat acestea sa fie inlaturate fara a fi afectate respectivele proceduri.Mecanismul de verificare se va exercita de catre inspectorii ANI prin activitati specifice acestora si prin Sistemul preventie ce va functiona pe baza datelor inscrise in formularele de integritate, inregistrate in SEAP, cu ocazia derularii procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica si prelucrate de inspectorii de integritate.Un al doilea element de noutate il reprezinta faptul ca, in cadrul ANI, se va constitui o structura distincta, in conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare al ANI, ce va analiza informatiile cuprinse in Sistemul preventie si va transmite avertismentele de integritate atunci cand este cazul.Nu in ultimul rand, cel de-al treilea element de noutate consta in obligatia fiecarei autoritati contractante/entitati de a desemna, prin act administrativ, una sau mai multe persoane responsabile cu completarea si actualizarea formularelor de integritate care vor face parte din documentatia de atribuire a contractelor de achizitie publica.Cu exceptia a trei articole ce reglementeaza dispozitii de organizare administrativa, legea va intra in vigoare la opt luni de la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei., Avocat senior de drept penal in cadrul Tuca Zbarcea & Asociatii [1] Grupul Statelor Impotriva Coruptiei - Organism al Consiliului Europei infiintat in anul 1999, in vederea monitorizarii nivelului de conformitate al statelor membre cu standardele anticoruptie.[2] Mecanism de Cooperare si Verificare instituit de Uniunea Europeana pentru verificarea regulata a progreselor pe care Romania si Bulgaria le au in ceea ce priveste reforma sistemului judiciar, in lupta impotriva coruptiei si a crimei organizate.