Taxarea progresiva bazata de cifra de afaceri - ajutor de stat incompatibil cu normele Uniunii Europene 

O decizie recenta a Comisiei Europene ("CE") in materie de ajutor de stat atrage atentia mai ales in contextul discutiilor din ultima vreme cu privire la modificarea sistemului de impozitare din Romania, prin trecerea la un sistem de impozitare progresiva, bazat pe cifra de afaceri.

Potrivit unei legi adoptata in iulie 2016, companiile din domeniul retailului alimentar din Polonia urmau sa plateasca o taxa lunara, stabilita pe baza cifrei de afaceri din vanzarile cu amanuntul. Noua schema prevede scutirea de taxe pentru partea din cifra de afaceri a companiei situata sub un anumit plafon (17 milioane zloti, aprox. 4,02 milioane euro), aplicarea unei taxe de 0,8% pentru partea din cifra de afaceri a companiei cuprinsa intre 17 si 170 milioane zloti si, respectiv, aplicarea unei rate de impozitare de 1,4% pentru partea din cifra de afaceri care depaseste 170 milioane zloti.

CE a considerat ca fiind insuficiente justificarile oferite de statul polonez pentru introducerea acestui mecanism de taxare (necesitatea cresterii incasarilor bugetare si rata mai mare de suportabilitate a acestei taxe la nivelul companiilor mari).

In comunicatul de presa al CE se arata ca institutia europeana "nu pune in discutie dreptul Poloniei de a decide cu privire la sistemele sale de impozitare sau la obiectivul diferitelor impozite si taxe". Cu toate acestea, CE insista ca politica fiscala a statelor membre trebuie sa respecte legislatia UE, normele privind ajutoarele de stat, si nu poate favoriza in mod nejustificat unele companii in detrimentul altora.

In plus, cazul Poloniei nu este unul singular, CE actionand similar in cazul unor masuri adoptate de Ungaria in 2014 (taxarea progresiva a veniturilor din publicitate) si, respectiv, in 2016 (aplicarea unor taxe progresive, bazate pe cifra de afaceri, pentru inspectiile in domeniul alimentar si, respectiv, pentru producerea si comerializarea produselor din tutun).

Un articol semnat de Georgeta Gavriloiu, senior associate - PeliFilip

Astfel, printr-un comunicat publicat pe 30 iunie 2017, CE a anuntat ca noua schema de taxare aplicabila companiilor din sectorul retailului alimentar din Polonia incalca normele UE privind ajutorul de stat.In urma investigatiei aprofundate, CE a concluzionat ca taxarea preogresiva, prin aplicarea unor rate bazate pe cifra de afaceri, introduce o discriminare intre companiile active in sectorul retailului alimentar si confera un avantaj concurential nejustificat unora dintre companii (in functie de marimea si de cifra de afaceri realizata), fiind favorizate companiile cu o cifra de afaceri mica.Prin decizia adoptata saptamana trecuta, CE solicita Poloniei sa elimine discriminarea nejustificata intre companiile aflate sub incidenta taxei de vanzare cu amanuntul si de a restabili egalitatea de tratament in piata.Sunt cateva aspecte care merita mentionate cu privire la aceasta noua decizie a CE in materie de ajutor de stat.In primul rand, trebuie remarcata viteza de reactie a CE in acest caz, declansat si finalizat intr-un termen record. Astfel, masura contestata de CE a fost adoptata de statul polonez printr-o lege adoptata in iulie 2016 si intrata in vigoare la 1 septembrie 2016. Pe data de 19 septembrie 2016, Comisia a declansat o investigatie aprofundata cu privire la masurile preconizate si, in acelasi timp, a solicitat Poloniei sa suspende aplicarea noului mecanism de taxare pana la finalizarea investigatiei. Comisia a finalizat investigatia in doar 6 luni de la declansare, in conditiile in care, de regula, investigatiile CE in materie de ajutor de stat pot dura chiar si cativa ani.Devine din ce in ce mai evident evident faptul ca CE urmareste cu mare atentie masurile luate de guvernele nationale in materie fiscala. Decizia de saptamana trecuta continua seria deciziilor controversate adoptate in ultima vreme de CE in materie de ajutor de stat, prin care institutia europeana ca se foloseste de puterile sale sporite in acest domeniu pentru a incerca sa "disciplineze" politica fiscala a statelor membre.