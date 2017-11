Traficul din marile orase si vamuirea la poarta fabricii: O legatura mai putin obisnuita

Dosare Juridice - Vama

Capitala Romaniei a urcat pe primul loc in topul oraselor cu cel mai aglomerat trafic, publicat de compania de navigare si cartografiere TomTom. Una dintre multele cauze ale acestei situatii este transportul de marfuri. Cum ar putea contribui procedurile de vamuire la ameliorarea traficului?

Chiar daca exista o serie de restrictii referitoare la masa autovehiculelor si zonele in care pot circula, in anumite cazuri camioanele sunt nevoite sa traverseze orasul tocmai pentru a-si indeplini obligatiile legale. Un exemplu este vamuirea marfurilor care, asa cum vom vedea, daca ar fi aplicata in forma simplificata ar ajuta la decongestionarea traficului din orase, lucru deloc de neglijat in conditiile actuale. Aplicarea procedurii simplificate de vamuire, puse la dispozitie de legislatia vamala, ar imbunatati, totodata, si lantul de aprovizionare al marilor importatori/exportatori din Romania.

De exemplu, in cazul unui import de marfuri din Turcia, transportatorul trebuie sa isi planifice ruta astfel incat camionul sa treaca mai intai pe la biroul vamal din Bucuresti pentru controlul vamal, chiar daca destinatia marfurilor este un depozit de pe autostrada A1. La fel si in cazul exportului, marfa se incarca de la sediul exportatorului aflat in afara orasului, dupa care transportatorul trebuie sa treaca din nou pe la biroul vamal din interiorul orasului pentru obtinerea liberului de vama la export.

O solutie avantajoasa

Aceasta procedura, prevazuta de actuala legislatie vamala, face posibila plecarea mijlocului de transport direct de la depozit spre punctul de destinatie, fara drumuri inutile catre biroul vamal din interiorul oraselor.

Spre deosebire de alte state din Uniunea Europeana, procedurile simplificate sunt foarte putin folosite in Romania desi aduc avantaje atat pentru optimizarea lantului de aprovizionare, cat si pentru decongestionarea traficului din marile orase. Autoritatile vamale incurajeaza si ele utilizarea vamurii la domiciliu, insa agentii economici trebuie sa faca primul pas pentru autorizare.

Dar sa vedem ce se intampla acum. Daca este vorba de marfuri care intra sau ies din Uniunea Europeana, prezentarea lor la birourile vamale de destinatie sau de plecare este obligatorie pentru efectuarea controlului vamal. Avand in vedere ca majoritatea importatorilor/exportatorilor din Romania au depozitele/fabricile de descarcare sau incarcare a marfurilor situate la marginea oraselor, dar multe dintre birourile vamale de control sunt situate in interiorul acestora, camioanele trebuie sa patrunda in orase, ducand la o supra-aglomerare a traficului.Implicit se pierde foarte mult timp in trafic si de aici apar intarzieri in lantul logistic de aprovizionare. Un alt efect este aglomerarea suplimentara a traficului cu aceste autovehicule.O solutie atat pentru a rezolva dificultatile intampinate de transportatori, cat si pentru a elimina una dintre cauzele care conduc la blocaje in trafic, este utilizarea de catre agentii economici a procedurii de vamuire la domiciliu.De exemplu, conform procedurii de vamuire la domiciliu, se poate efectua controlul vamal, respectiv se poate obtine liberul de vama direct la sediul importatorului/exportatorului. Procedura presupune implicare minima din partea ofiterilor vamali si se poate efectua chiar si in afara orelor de program ale acestora.Mai mult, de anul acesta este disponibila in Romania si procedura de vamuire centralizata care le permite operatorilor economici care detin certificarea AEO (Operator economic autorizat) sa depuna declaratia vamala (de import sau de export) la un singur birou vamal, respectiv cel responsabil de aria unde sunt stabiliti, chiar daca marfurile urmeaza sa fie prezentate fizic la alte birouri vamale din tara.Un articol semnat de Mihai Petre, Senior Manager Deloitte Romania Cosmin Dinca, Senior Consultant Deloitte Romania