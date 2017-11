Exportatorii au noi obligatii de inregistrare, in cazuri specifice, termenul limita fiind sfarsitul acestui an

Dosare Juridice - Exporturi​

Exportatorii vor fi obligati sa se inregistreze in Registrul Exportatorilor Autorizati (REX), conform noilor reguli si norme privind declararea originii marfurilor in schimburile comerciale dintre Uniunea Europeana si teritoriile terte. In cazuri specifice, obligatia de inregistrare are termen limita data de 31 decembrie 2017.

Pentru a putea emite "dovezi de origine" exportatorii vor trebui sa fie inregistrati in acest sistem de catre autoritatile vamale. In cazuri specifice, procesul de inregistrare este urmat de un audit efectuat asupra modului de stabilire al originii marfurilor tranzactionate.

In contextul schimburilor comerciale intre UE si tarile SGP, autoritatile vamale ale statelor membre vor finaliza, la 31 decembrie 2017, procesul de inregistrare a exportatorilor europeni in sistemul REX.

In cazul schimburilor comerciale in cadrul Acordurilor care reglementeaza comertul preferential dintre UE si tarile partenere, exportatorii care doresc sa faca dovada originii marfurilor a caror valoare depaseste 6.000 euro/per transport exportate din UE in tarile partenere, vor trebui sa detina calitatea de exportator inregistrat in sistemul REX, daca Acordul de liber schimb aplicat prevede aceasta obligatie.

In contextul schimburilor comerciale in cadrul acordului care reglementeaza comertul preferential dintre UE si tarile si teritoriile de peste mari, exportatorii care doresc sa faca dovada originii marfurilor a caror valoare depaseste 10.000 euro/transport exportate in tarile si teritoriile de peste mari vor trebui sa se inregistreze in sistemul REX, incepand cu 1 ianuarie 2020.

Sistemul REX va inlocui in scurt timp modalitatea standard de declarare a originii marfurilor bazata pe certificatele de origine (EUR 1, Form A). Din acest motiv, acesta necesita o atentie sporita din partea companiilor implicate in comertul cu tarile SGP, Canada, Vietnam si tarile si Teritoriile de peste mari. Sistemul se bazeaza pe autoevaluarea originii marfurilor tranzactionate cu aceste teritorii.In acest context, in Romania au fost publicate deja norme nationale (Ordinul nr.2792/2017). Potrivit acestora, companiile care detin o autorizatie de exportator autorizat si efectueaza exporturi catre tarile din cadrul SGP (Sistemul Generalizat de Preferinte tarifare) insotite de o dovada de origine au obligatia sa se inregistreze in sistemul REX pana la 31 decembrie 2017. De asemenea, toate societatile care detin in Romania calitatea de "exportator autorizat" au obligatia de a se inregistra in sistemul REX.Dupa aceasta data, exportatorii europeni care doresc sa emita dovezi de origine pentru exporturile de marfuri cu valori mai mari de 6.000 de euro per transport, catre tarile SGP, in scopul aplicarii cumulului bilateral, vor trebui sa obtina statutul de exportator inregistrat in sistemul REX. Certificatele de origine preferentiala EUR 1 sau forma A nu vor mai putea fi utilizate.Obligatia mai sus mentionata este prevazuta expres doar in cadrul schimburilor comerciale de produse originare dintre UE si Canada, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2018 si in cadrul Acordului dintre UE si Vietnam, de la data intrarii acestuia in vigoare.. Asadar, in contextul noilor parghii de supraveghere si control al originii marfurilor, in viitor este posibila introducerea acestei obligatii si in cadrul altor acorduri comerciale incheiate intre UE si tarile partenere.Un articol semnat de Cosmin Dinca, consultant fiscal Deloitte Romania